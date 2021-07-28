Çin Dışişleri Bakanı ile görüşen Taliban'ın siyasi sorumlusu, 'Afganistan ayrılıkçı üssü olmayacak güvencesi verdi'

ABD'nin öncülüğünde NATO'nun çekilmesiyle dikkatler Afganistan'ın akıbetine yönelirken, Asya'nın dev gücü, üst düzey bir Taliban heyetini ağırladı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader'in başkanlığındaki 9 kişilik heyeti kabul etti.

Çin Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian, Bakan Wang Yi'nin Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader'le görüşme gerçekleştirdiğini teyit etti.

Zhao, Çin'e iki günlük ziyarette bulunan Birader başkanlığındaki Taliban heyetiyle görüşmenin bugün Çin'in Tientsin kentinde yapıldığını belirtti.

Beijing fears Afghanistan could be used as a staging ground for Uighur separatists in Xinjiang https://t.co/HM5hI8v7dZ — Asia Times (@asiatimesonline) July 28, 2021

Karşılıklı güvence verdiler

Üst düzey Taliban heyeti Çinli yetkililerle görüşmeler yürütürken, AFP'ye konuşan Taliban sözcüsü Muhammed Naim, heyetin, Pekin'e, 'Afganistan'ın ayrılıkçıların üssü olmayacağı ve bir başka ülkeye komplo kurmak için kullanılmayacağı yönünde güvence verdiğini' söyledi.

Naim "İslam Emirliği, Çin'e Afganistan topraklarının hiçbir ülkenin güvenliğine karşı kullanılmayacağına dair garanti verdi. Onlar (Çin) da Afganistan'ın içişlerine karışmama ve sorunları çözmesine, barışa kavuşmasına yardım etme sözü verdi" dedi.

'Doğu Türkistan İslami Hareketi'ne göz yummayın' uyarısı

Çin Dışişleri'nden yapılan açıklamaya göre de Wang, heyete 'Taliban'ın barışçı uzlaşma sürecinde ve Afganistan'ın yeniden inşasında önemli rol oynamasını beklediğini' söyledi.

Açıklamada Çin Dışişleri Bakanı'nın 'Çin ulusal güvenliğine doğrudan tehdit teşkil eden Doğu Türkistan İslami Hareketi'ne karşı Taliban'ın çok sıkı önlemler almasını umduğunu belirttiğinin' altı çizildi.

Uygur 'ayrılıkçılar' meselesi

Pekin, 76 kilometrelik, yol geçmeyen, dağlık sınırının bulunduğu Afganistan'ın Sincan'daki Uygur 'ayrılıkçıların' Çin'e yönelik eylemleri için kullanılabileceğinden korkuyor.

Görüşmeler yürütülürken, yabancı güçlerin çekilmesine koşut Taliban'ın Çin ile sınır bölgeleri dahil Afganistan'da hakimiyet alanını genişletmek için düzenlediği saldırılar devam ediyordu.