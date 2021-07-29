Afganistan'ı sel vurdu: En az 40 kişi öldü, 150 kişi kayıp

Afganistan'ın Nuristan vilayetinde yer alan Kamdesh köyünde şiddetli yağışlar seli beraberinde getirdi.

Vilayet Meclis Başkanı Saeedullah Nuristani, sele yönelik yaptığı açıklamada, "40 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Muhtemelen ölü sayısı artacak" bilgisini paylaştı. 150 kişinin de kayıp durumda olduğu vurgulayan Nuristani, sel felaketinde 80 evin yıkıldığını belirtti.

At least 40 people have been killed with 150 more missing in northern #Afghanistan after flash #floods ravaged an area northeast of the capital Kabul, according to officials.https://t.co/5SgG15Bofz — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 29, 2021

​Kamdesh ilçesinin Taliban'ın kontrolünde olduğunu ifade eden Afgan yetkililer, bölgede iletişim altyapısının zayıf olduğu için güvenilir bilgi almanın şu anda zor olduğunu kaydetti.

Taliban ise insani yardım kuruluşlarının bölgeye güvenli bir şekilde erişimine izin vereceklerini duyurdu.