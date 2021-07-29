Çin'de sel felaketi: Ölü sayısı 90'ı aştı

Çin’in Henan eyaletinde 20 Temmuz’da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinin bilançosu artıyor.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre selde hayatını kaybedenlerin sayısı 90'ı aştı. Sel felaketinden 13 milyon 910 bin den fazla kişinin etkilendiği, yaklaşık 1.5 milyon hektarlık alandaki ekinlerin zarar gördüğü belirtildi.

This white-shirt man,

rescued five people Tuesday

at the entrance of a tunnel in Zhengzhou, central China,

after heavy rains and floods.



His name is Yang Junkui杨俊魁，a 45-year old retired Commando. pic.twitter.com/QR7parbJRM — Tong Bingxue 仝冰雪 (@tongbingxue) July 23, 2021

​Henan Yardım Genel Federasyonu ve Çin Kızılhaç’ı Henan şubesinin 5.69 milyar yuan (yaklaşık 876 milyon 17 bin ABD doları) bağış aldığı kaydedildi.

Yetkililer, ekonomik kayıpların 91 milyar yuan (14.1 milyar dolar) olduğunu tahmin ederken, yaraların sarılmaya devam edildiği eyalette yardım ve temizlik çalışmaları sürüyor.