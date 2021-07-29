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    Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev

    Özbekistan lideri, yeni bakır fabrikasının yapımına start verdi

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    Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev, Almalık Madencilik ve Metalurji Fabrikası’na ait Yeşlik-1 yatağında, 3 No'lu bakır tesisinin temelinin ilk taşını koydu. Yeni tesis sayesinde fabrika, madencilik ve metalurji sektöründe dünya liderleri arasına girecek. Fabrikadaki üretim hacmi de mevcut 2.5 milyar dolardan yaklaşık 8 milyar dolara çıkacak.

    Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, temel atma töreninde, "Ülkemizin bağımsızlığının 30. yıl dönümü arifesinde iyi niyetle böylesine büyük bir projeyi hayata geçirmeye başlıyoruz. Bu önemli olay, sadece fabrikanın hayatında parlak bir simge değil, aynı zamanda ülkemizin sanayi tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı" diye konuştu.

    Fabrikanın kuruluşundan bu yana 70 yılı aşkın bir süre içinde burada 1.5 milyar ton cevherin çıkarıldığını, 6 milyon tondan fazla bakır, 3 bin 500 ton gümüş ve 850 ton altın üretildiğini söyleyen Mirziyoyev, halihazırda yaklaşık 40 bin kişinin çalıştığı Almalık Fabrikası’nın ülke sanayisinin lokomotifi haline geldiğini kaydetti.

    Fabrikanın bulunduğu bölgede, dünyanın en büyük ve nadir altın ve bakır yataklarının bulunduğu işaret eden Özbekistan lideri, burada çıkarılan cevherin gümüş, molibden, selenyum, tellür, renyum ve diğer nadir metalleri içerdiğinin tespit edildiğini anlattı.

    3 No’lu tesisin potansiyeline değinen Mirziyoyev, "Fabrika, 2024 yılına doğru yılda 60 milyon ton cevher işleyebilecek. İkinci aşamada kapasite 160 milyon tona çıkacak, bu da bugün üretildiğinden 3 kat daha fazla. Bu iki aşamanın hayata geçirilmesi sayesinde 2028 yılına doğru şirket yılda 400 bin ton bakır, 50 ton altın ve 270 ton gümüş üretim kapasitesine sahip olacak. Bunun sayesinde Almalık fabrikası, madencilik ve metalurji sektöründe dünya liderlerinden biri olacak, üretim hacmi de en az 3 kat artacak, yani mevcut 2.5 milyar dolardan yaklaşık 8 milyar dolara çıkacak" ifadesini kullandı.

    Mirziyoyev, bu proje kapsamında, ileri teknoloji alanında 11 bin yeni istihdamın sağlanacağını da sözlerine ekledi.

    Yeni tesisin yapımı için Rusya’nın önde gelen şirketleri Enter Engineering, Uralmaşzavod ve Gazprombank ile partnerlik anlaşmaları imzalandı. Bu şirketler, tesisi ‘anahtar teslim’ inşa edecek. Enter Engineering tesisin yapımını ve diğer proje çalışmalarını üstlenirken Uralmaşzavod tesisin tam donatımını sağlayacak. Proje iki aşamada hayata geçirilecek. İlk aşamada (2021-2025) 290 bin ton katot bakır, 38 ton altın ve 203 ton gümüş, ikinci aşamada (2024-2028) 400 bin ton katot bakır, 50 ton altın ve 270 ton gümüş kapasitesine ulaşılması bekleniyor.

    Mirziyoyev, bu proje kapsamında, ileri teknoloji alanında 11 bin yeni istihdamın sağlanacağını da sözlerine ekledi.

    Yeni tesisin yapımı için Rusya’nın önde gelen şirketleri Enter Engineering, Uralmaşzavod ve Gazprombank ile partnerlik anlaşmaları imzalandı. Bu şirketler, tesisi ‘anahtar teslim’ inşa edecek. Enter Engineering tesisin yapımını ve diğer proje çalışmalarını üstlenirken Uralmaşzavod tesisin tam donatımını sağlayacak. Proje iki aşamada hayata geçirilecek. İlk aşamada (2021-2025) 290 bin ton katot bakır, 38 ton altın ve 203 ton gümüş, ikinci aşamada (2024-2028) 400 bin ton katot bakır, 50 ton altın ve 270 ton gümüş kapasitesine ulaşılması bekleniyor.

    Etiketler:
    Fabrika, bakır, Özbekistan, Şevket Mirziyoyev
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