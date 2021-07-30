Abhazya, Gürcistan'daki askeri faaliyetlerle ilgili endişelerini dile getirdi

Abhazya Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan ve Batı ortaklarının sürdürdüğü askeri faaliyetle ilgili büyük endişe duyduklarını belirtti.

NATO’nun Gürcistan’da gerçekleştirdiği Agile Spirit 2021 askeri tatbikatıyla ilgili açıklama yapan Abhazya Dışişleri Bakanlığı, “Kuzey Atlantik ittifakının son yıllarda Güney Kafkasya ve Karadeniz bölgesinde gerçekleştirdiği eylemler ve Gürcistan’da artırılan askeri potansiyelin hiçbir askeri zorunluluğu yok ve açık bir şekilde sağduyunun dışında bulunuyor” ifadesini kullandı.

Gürcistan’ın, “ABD ve NATO’ya bağlılığını sergileyerek son derece yıkıcı politika yürüttüğünü, Abhazya Cumhuriyeti’ne karşı güç kullanmama yükümlülüğünü üzerine almak istemediğini ve bununla fiilen rövanş fırsatı aradığını” kaydeden Bakanlık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gürcistan yetkilileri, NATO üye orduları arasında uyum sağlama ve askeri operasyonlar yürütme heveslerinin bölgedeki gerginliğin artmasına katkıda bulunduğunun farkında olmalı”.

Mihail Saakaşvili liderliğindeki Gürcistan yönetiminin, NATO üyesi olma hevesi içinde, 2008’de Güney Osetya’ya karşı savaş başlattığı anımsatılırken, “Tiflis’in bu macerasının sonuçları çok iyi biliniyor” dendi.

Abhazya Dışişleri Bakanlığı, “Abhazya, Gürcistan ve NATO'nun ortak askeri tatbikatını yakından takip ediyor. Abhazya Cumhuriyeti, Gürcistan ve Batı ortaklarının olası düşmanca eylemlerine veya provokasyonlarına uygun karşılık verme hakkını saklı tutuyor” diye kaydetti.

Gürcistan’da 26 Temmuz’da ‘Agile Spirit’ isimli tatbikat başladı. Tatbikatta bin 600 Gürcü, 700 ABD’li ve Ukrayna dahil 13 ülkeden 250 asker yer alıyor.