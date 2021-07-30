Japonya Başbakanı Suga: Artan Kovid-19 vakaları ile Tokyo Olimpiyatları arasında bence bir bağ yok

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Tokyo Olimpiyatları ile ülkesinde artış trendi gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları arasında bir bağ olduğu iddialarını reddetti.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, 23 Temmuz'da açılış yapılan Tokyo Oyunları sonrası son günlerde görülen rekor düzeyde vaka artışları arasında "bağ görmediğini" söyledi.

Suga, "Salgının yabancı kişilerden yayılmasını durdurmak için insan trafiğini azaltan ve daha sıkı sınır kontrollerini kapsayan virüs önleyici tedbirler uyguluyoruz. Bence bir bağ yok" dedi.

Japonya’da salgının başından beri en yüksek vaka sayısı dün saptandı. Ülke genelinde virüs vakaları ilk kez bir günde 10 binden fazla artış gösterdi.

Akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 220'ye çıktı

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 904 bin 36’ya, virüse bağlıYoğun bakım servislerinde 539 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 220'ye yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 27 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüse yakalanan 27 kişi arasında 3 sporcu, turnuva kapsamında hizmet veren 15 sözleşmeli çalışan ve 4 resmi yetkili yer aldı.

Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 220'ye çıktı.