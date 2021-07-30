Avustralya'nın en büyük şehri Sidney'e kapanma kısıtlamalarının uygulanması için askeri müdahale

5 haftadır uygulanan ve 28 Ağustos'ta sona ermesi planlanan kapanmaya rağmen vakaların arttığı Sidney'e halkın kısıtlamalara uyması için yüzlerce asker konuşlandırıldı.

Avustralya'nın en büyük şehri Sidney'e koronavirüsün Delta varyantının yayılmasına karşı alınan kapanma önlemlerinin uygulanabilmesi için 'askeri müdahale' yapıldı. Haziranda başlayan Delta salgınının yaklaşık 3000 vaka ve 9 ölüm getirdiği 5 milyon nüfuslu Sidney'de sıkı kısıtlamalara rağmen vakaların artması üzerine Yeni Güney Galler eyaleti yönetimi, federal hükümetten asker talep etti. Polisin komutası altında olacağı ve silah taşımayacağı açıklanan yüzlerce asker, Sidney'e konuşlandırıldı.

Asker korkusuyla evde kal

Ancak pek çok kişi, 'demir yumruk indirme' diye nitelediği askeri müdahalenin gerekli olup olmadığını sorguladı.

The Australian government has sent in the military to enforce a COVID lockdown in Sydney. The soldiers will conduct patrols by Monday. The lockdown prevents people from leaving their home unless for essential reasons. https://t.co/xr8tP22dN6 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) July 30, 2021

Avustralya ordusu askerleri, haftasonunda eğitimden geçirildikten sonra pazartesiden itibaren Sidney'de devriye gezecek ve diğer pandemiyle mücadele faaliyetlerine yardım edecek.

Some 300 Australian Army personnel will help police door-knock people in Sydney who have tested positive with the virus to ensure they are isolating. https://t.co/cM196nxw9r — The Japan Times (@japantimes) July 30, 2021

Askerler, Delta vakalarının en yoğun görüldüğü ve evden 10 kilometreden uzağa seyahat etmenin yasaklandığı bölgelerde polisle birlikte halkın kısıtlamalara uymasını sağlayacak.

5 haftadır uygulanan ve 28 Ağustos'ta sona ermesi planlanan kapanma kısıtlamalarına rağmen, bugün Sidney'de 170 yeni vaka bildirildi.

'Küçük bir azınlık kuralların kendileri için geçerli olmadığını sanıyor'

Eyaletin polisten sorumlu bakanı David Elliott, 'askerlerin devreye girmesinin işe yarayacağını, çünkü Sidneyliler içinde küçük bir azınlığın kuralların kendileri için geçerli olmadığını sandığını' söyledi.

Avustralya Avukatlar İttifakı isimli STK ise en büyük şehre asker konuşlandırılmasını 'liberal demokraside ordunun endişe verici şekilde kullanılması' diye niteledi.

En yoksulları hedef alıyor

Delta salgını, Sidney'in yoksul ve göçmen kökenli 2 milyon nüfusunun yaşadığı batı ve güneybatı varoşlarını vurdu.

Bu varoşların zaten polis tarafından hedef alınan bölgeler olduğuna ve Sidney'in geri kalanından daha sert kısıtlamalara maruz kaldığına dikkat çekildi.

SBS'e konuşan bölgedeki belediye başkanlarından Steve Christou, 'buralarda nüfusun en yoksul kesimlerinin yaşadığını, zaten polis tarafından diğerlerinden ayrılarak hedef alındığını ve marjinalleştirildiğini' belirterek şöyle devam etti:

"Onlar mortgage taksitlerini, kiralarını ödeyemiyor, yiyecek satın alamıyor, iş bulamıyor. Şimdi kapanmayı dayatmak için sokaklara askerleri dökmek, bu insanlar için devasa sorunlar yaratacak."

Aşılama yok, kapanma var

Asker konuşlandırılmasını eleştirenler, federal ve eyalet hükümetine 'aşı kampanyasını hızlandırma ve koronavirüsten etkilenen topluluklara hizmetleri artırma' çağrısı yaptı.

Yetişkin nüfusunun sadece yüzde 17'sini aşılayan Avustralya, OECD ülkeleri içinde en düşük aşılama oranlarında kalanlar arasında.