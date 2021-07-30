Afganistan'daki BM misyonuna saldırı: 1 ölü

UNAMA'dan yapılan açıklamada, Herat'taki ofisin muhalif grupların havanlı saldırısına uğradığı bildirildi.

Saldırı sonucu 1 Afgan korumanın yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, diğer korumaların yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, BM sivil personeline ve ofislerine yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğu ve savaş suçu kabul edilebileceği vurgulandı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise BM ofisi korumalarının savaş sırasında zarar görmüş olabileceği ve artık militanların bölgeye ulaşmasıyla güvende olunacağı iddia edildi.

Taliban militanlarının dün gece saatlerinde Herat vilayetinde başlattığı saldırıda karşılıklı çatışmalar devam ediyor.