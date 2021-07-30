Afganistan'daki BM misyonuna saldırı: En az 1 polis memuru öldü

Kimliği henüz tespit edilemeyen saldırganlar, Afganistan'daki BM misyonunu (UNAMA) hedef aldı.

Ön raporlara göre, tüm misyon üyelerinin güvende olduğu ancak saldırı sonucunda bir polis memuru hayatını kaybederken çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırının, UNAMA tarafından bir açıklama yayınlamasının hemen ardından gelmesi şüpheleri Taliban üzerinde yoğunlaştırdı.

Taliban, ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kandahar'daki saldırılarını sıklaştırdı.