Özbekistan'da Sputnik V aşısının ilk partisi üretildi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, şubat ayında Özbekistan'da acil kullanım onayı alan Sputnik V aşısının ilk partisinin bu ülkedeki Jurabek Laboratories tesislerinde üretildiğini belirtti.

Rus basınına konuşan Dmitriyev, "Dünyanın farklı ülkelerinde yüksek etkinliği ve güvenliği teyit edilen Sputnik V aşısı, Özbekistan nüfusunun aşılanmasını önemli ölçüde hızlandıracak ve yeni ortaya çıkan koronavirüs türleri de dahil olmak üzere, virüse karşı güçlü ve istikrarlı bir koruma sağlayacaktır" dedi.

Jurabek Laboratories Genel Müdürü Munira Kariyeva ise, "Üretimin yerelleştirilmesinin bugün büyük talep gören Sputnik V aşısının tedarikine büyük katkı sunacağına eminiz" ifadelerini kullandı.