Taliban, Herat vilayetinin merkezine doğru ilerliyor

TOLO News'in güvenlik kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Taliban militanları ülkenin batısındaki Herat vilayetinin merkezine doğru ilerleyerek bir çok ilçeyi kontrolleri altına aldı.

Herat vilayetinin 17 ilçesinden sadece birinin hükümet güçlerinin kontrolünde kaldığı belirtilen haberde ayrıca, Herat'tın güneyindeki Malan Köprüsü'nün iki gün süren çatışmaların ardından Taliban militanlarının eline geçtiği bilgisine yer verildi.

Taliban'ın şehir merkezine doğru ilerlemesi nedeniyle yüzlerce kişinin evlerini terk ettiği kaydedildi.