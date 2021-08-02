Hong Kong'da aşı olmayı reddeden memurlara rest: Zorunlu Kovid-19 testi ücretsiz yapılmayacak

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, ülkedeki memurlar, öğretmenler ve sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı olma zorunluluğu getirdiklerini, olmayanların ise zorunlu Kovid-19 testlerinin ücretlerini kendilerinin ödeyeceklerini açıkladı.

Lam'dan aşı olmayı reddeden devlet çalışanlarına rest geldi. Lam, memurlar, öğretmenler, bakım evi çalışanları ve sağlık çalışanlarının aşı olmayı zorunlu tutacaklarını açıkladı.

Kovid-19 aşısı olmayı reddedenlere müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Lam, bu kişilerin haftada iki kere Kovid-19 testi yaptırmak zorunda olacaklarını ve ücretlerini de kendi ceplerinden ödeyeceklerini söyledi.

7.5 milyon nüfuslu şehirde, iki doz aşı olanların oranı yalnızca yüzde 36. Aşı olma oranları sektörlere göre değişiklik gösterirken memurların yüzde 70'i öğretmenlerin ise yüzde 47'sinin aşı oldu.

Ancak 18 aydan daha uzun süredir sert sınır tedbirleri ve gelenlere uygulanan zorunlu karantina sayesinde Hong Kong'da vaka oranlarında hızlı bir düşüş yaşandı. Son 50 günde yerel koronavirüsü vakası kaydedilmedi. Ancak sıkı tedbirler nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan ülkede, halkın da düşük vakalar nedeniyle rehavete kapıldığı belirtiliyor.

Hong Kong'da neredeyse pandemi boyunca hükümet karşıtı protestolar gerçekleşmişti. Öğretmenler için zorunlu aşı kararı da hükümetin, üyeleri demokrasi yanlısı hareketini desteklediği için şehrin en büyük öğretim sendikasıyla tüm bağlarını kopardığını söylemesinden iki gün sonra geldi. Sağlık çalışanları ise 2019'daki demokrasi protestolarında kilit rol oynamıştı.