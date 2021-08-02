Taliban’dan cezaevine saldırı girişimi

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cezaevine saldıran 40 teröristten 38’i öldü ve ikisi yaralandı” ifadesini kullandı.
Leşkergah şehrinde yaklaşık 100 özel hareket mensubunun bulunduğu belirtilirken Afgan Tolo News televizyonu, güvenlik güçlerindeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırıda Helmend Emniyet Müdürü Halid Vardak’ın da hafif yaralandığını bildirdi.
'Taliban bir televizyon merkezini ele geçirdi’
Tolo News, Taliban’ın Afganistan ulusal televizyonunun Leşkergah ofisini ele geçirdiğini, şiddetli çatışmaların yaşandığı Helmend bölgesinde tüm televizyon yayınının tamamen askıya alındığını belirtti.
Kaynaklar, ofisin son iki gündür tamamen boş olduğunu aktardı.
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