ABD ve İngiltere'den ortak açıklama: Kandahar'daki sivil katliamından Taliban sorumlu

ABD ve İngiltere, Afganistan'ın Kandahar kentinde sivillerin katledilmesinden Taliban'ın sorumlu olduğunu ve bu cinayetlerin savaş suçu olarak kabul edilebileceğini vurguladı.

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi ve yoğun çatışmalar devam ederken ABD ve İngiltere'nin Kabil Büyükelçilikleri, Taliban'ın 14 Temmuz'da ele geçirdiği Kandahar'ın Spin Boldak ilçesinde çok sayıda sivili katlettiğini açıkladı.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Taliban'in Spin Boldak'ta intikam cinayetleri işleyerek onlarca sivili katlettiği kaydedildi.

Bu cinayetlerin savaş suçları teşkil edebileceğinin altını çizen elçilik, "Bu cinayetler soruşturulmalı ve sorumluluğu bulunan Taliban savaşçıları ve komutanları hesap vermeli. İngiltere ve ABD, hemen ateşkes sağlanması çağrısı yapıyor" dedi.

(1/2) In Spin Boldak, Kandahar, the Taliban massacred dozens of civilians in revenge killings. These murders could constitute war crimes; they must be investigated & those Taliban fighters or commanders responsible held accountable. 🇬🇧 + 🇺🇸 urge #CeasefireNow. pic.twitter.com/gkIzeMgQ32 — U.S. Embassy Kabul (@USEmbassyKabul) August 2, 2021

​Taliban liderliğinin savaşçılarının işlediği suçlardan sırumlu tutulması gerektiğinin de altını çizen elçilik, "Eğer savaşçılarınızı şu anda kontrol edemiyorsanız, gelecekte yönetimde işiniz olmaz" ifadelerini kullandı.