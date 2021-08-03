Japonya'da sadece ağır Kovid-19 hastaları hastaneye kaldırılacak

Olimpiyatlar'a ev sahipliği yapan Tokyo başta olmak üzere ciddi vaka artışı yaşanan Japonya'da hükümet, sağlık sisteminin sıkışması nedeniyle yeni kurallar açıkladı.

Buna göre, ülkede artık yalnızca durumu kritik olan Kovid-19 hastalarının hastaneye kaldırılacak. Hafif ve orta semptom gösteren kişilerin tedavileri evlerinde veya konaklama tesislerinde yapılacak.

Başbakan Yoshihide Suga, yeni kararın hastanelerin yatak kapasitesini göz önünde bulundurarak aldıklarını belirtti ve "Böylece ağır hastalar ve yüksek risk altındakilerin hastane yatışı garantilenecek. Durumları kötüleşenler de hastaneye alınabilecek" dedi.

Japonya'nın muhalefetteki Anayasal Demokrat Partisi lideri Yukio Edano ise kararı eleştirdi. Yukio, "Buna evde tedavi diyorlar ama bu eve terk etme" diye konuştu.

Japonya'da devam eden beşinci dalga nedeniyle, hastaneye kaldırılan orta yaşlıların sayısında hızlı yükseliş yaşandı ve hastane doluluk oranları yüzde 70'e kadar çıktı. Söz konusu doluluğun aşılama kampanyasına rağmen artması tedirginlik yaratıyor. Nüfusun yüzde 30'u iki doz aşı olan ülkede, yaşlılar bu sayının dörtte üçünü oluşturuyor.

Geçen ay, Osaka'da ve Tokyo'ya komşu üç vilayette bir OHAL ilan edilmiş, Tokyo'daki mevcut olağanüstü hali ise 31 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Kovid-19 vakalarında keskin bir artış gören ülke, günde 10 binden fazla yeni enfeksiyon kaydediyor. Bu sayı, Tokyo'da cumartesi günü 4 bin 58 ile rekor seviyeye ulaştı.

Karantinayı ihlal edenlerin isimleri ifşa edildi

Öte yandan, karantinayı ihlal edenlerin isimlerinin ifşa edilmesine yönelik mayıs ayında alınan karar da ülkede uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı, yurtdışından döndükten sonra tedbirlere uymayan 3 vatandaşın ismini ifşa etti.