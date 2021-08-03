Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar: Terörizmi desteklemeyi bırakması koşuluyla Taliban’la işbirliği yapmaya hazırız

Afganistan Dışişleri Bakanı Mohammed Hanif Atmar, Rus İzvestiya gazetesine demecinde ülkenin resmi makamlarının terörizmi desteklemeyi bırakması halinde Taliban’la işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Atmar, “Taliban’la çalışmaya hazırız, bu kişileri hükümete almaya hazırız, onlarla barış yapmaya ve iktidarı paylaşmaya hazırız. Ve bunun için çok fazla şartımız yok, gerçekte tek bir şart var, ülke içinde Afganistan'ın geleceğine Afgan halkı, kendi özgür iradesiyle karar vermeli, dış sınırlarda ise Afganistan başka herhangi bir ülke için tehdit oluşturmamalı, ayrıca ülkemizde tek bir yabancı terörist güç dahi olmamalı. Hükümetimiz, terörizme destek vermeyi bırakmaları koşuluyla Taliban’ı bir parçası olarak kabul etmeye hazır” diye konuştu.

Taliban’ın yabancı silah arkadaşlarının yardımıyla 34 ilin 31'inde hükümet güçleriyle savaştığına dikkat çeken Atmar, “Bu, Taliban'ın en vahşi ve acımasız kampanyası” ifadelerini kullandı.

Taliban ve Afgan hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, uluslararası birliklerin ülkeden çekilmesiyle son iki ay içerisinde artmış bulunuyor. Afganistan'da saldırılarını yoğunlaştıran Taliban'ın alan hakimiyeti hızla genişlerken, hükümet güçleri ilçelerin yaklaşık yüzde 22'sinde tam kontrolü elinde tutuyor.

ABD'nin Taliban'la 29 Şubat 2020'de imzaladığı barış anlaşması kapsamında ülkedeki tüm yabancı güçlerin çekilmesi yönünde verdiği söz dönüm noktası olmuştu.