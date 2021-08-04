Pakistan, yasa dışı geçişleri engellemek için Afganistan sınırına çektiği tel örgünün yüzde 90'ını tamamladı

Pakistan'ın yasa dışı her türlü geçişi engellemek için Afganistan sınırına çektiği tel örgünün yüzde 90’ını tamamladığı bildirildi.

Pakistan Paramiliter Sınır Birlikleri Komutanı Albay Rizvan Nazır, ülkenin Afganistan sınırındaki Torkham şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'dan her türlü yasa dışı geçişi engellemek için 2 bin 670 kilometre uzunluğundaki sınıra çekilen tel örgünün yüzde 90 civarında tamamlandığını ve kalan kısmın 2022’ye kadar bitirileceğini söyledi.

Nazır, sınırlarını tamamen güven altına aldıklarını ifade ederek, Afganistan’da bir iç savaş çıkarsa sınırdaki hareketliliği kontrol edebilecekleri bir mekanizmaları olduğunu dile getirdi.

Entegre transit ticaret yönetim sisteminin yüzde 31 oranında tamamlandığını bilgisini paylaşan Nazır, bunun toplam maliyetinin 16 milyar Pakistan Rupisi (99 milyon dolar) olduğunu kaydetti.

Sınırdan geçmeyi bekleyen tırlar uzun kuyruklar oluşturdu

Nazır, sosyal medyada yayımlanan, Taliban üyelerinin tel örgünün çevresinde oturduğuna dair fotoğraflara atıfta bulunarak, çit olmaması halinde Taliban mensuplarının sınırı kolayca geçebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışları engellemek amacıyla sınırın kapatıldığını ve sadece iki ülkede sıkışan Afganistan ve Pakistan vatandaşlarının sınırdan geçişine müsaade edildiğini anımsatan Nazır, ticaret faaliyetlerinin ise bu kararın dışında tutulduğunu belirtti.

Sınırın her iki tarafında karşı tarafa geçmeyi bekleyen Pakistan ve Afganistanlılar göze çarparken, ticari mal taşıyan tırlar da uzun kuyruklar oluşturdu.