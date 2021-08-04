Taliban'ın Leşkergah kuşatmasını, ABD'nin baskısıyla Afgan hükümetinin bıraktığı Taliban mahkumlarından biri yönetiyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu ayın sonunda tamamlayacağı tamamen çekilmeye eski üst düzey yetkililerden gelen eleştirileri haklı çıkarır şekilde, Afganistan'da hakimiyet alanını genişleten Taliban'ın Leşkergah şehrine saldırısını ABD'nin zoruyla Kabil'in serbest bıraktığı bir Taliban komutanının yönettiği belirtildi.

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020'de imzalanan barış anlaşması uyarınca Washington'ın baskısıyla Afgan hükümetinin istemeye istemeye serbest bıraktığı 5 bin Taliban mahkumunun yeniden silaha sarılıp savaş alanına geri döndüğünü aktaran The Wall Street Journal gazetesi, bunlardan biri olan Mevlevi Talib'in Afgan hükümet güçlerine yönelik taarruzda anahtar rol oynadığına dikkat çekti.

WSJ'ye konuşan Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman, Taliban mahkumlarının serbest bırakılmadan önce yeniden savaşmayacaklarını taahhüt eden belge imzaladıklarını, ama savaşa geri döndüklerini belirterek şöyle dedi:

"Serbest kalan Taliban şimdi Helmand'da çok kritik rol oynuyor. Onlar en şiddetli Taliban teröristleri."

Habere göre Taliban'a uzun yıllar hizmet etmiş ve örgütün 'gölge' Helmand eyaleti vali yardımcılığını yapmış, 2020'de bir kontrol noktasından geçmeye çalışırken askerler tarafından yakalanıp hapse atıldıktan aylar sonra serbest bırakılmış Mevlevi Talib, eski pozisyonuna geri dönerek, Helmand ve civar eyaletlerden savaşçı toplayıp Helmand'ın başkenti Leşkergah'ı kuşattı.

Ordudan halka 'şehri terk et' çağrısı

Afgan ordusunun militanları çıkarmak için harekat başlatacağından halka tahliye çağrısı yaptığı Leşkergah'da radyo istasyonunu ele geçirip propaganda yayını yapan Taliban, hapishaneyi de ele geçirip mahkumları kendi safında savaşa sürmeye çalışıyor.

Taliban fighters have reportedly taken over the radio station in Lashkargah to broadcast their threats, warnings & propaganda ie Voice of Shariah. In the pre-digital age, this would have marked the fall of a crucial provincial capital. #Helmand #Afghanistan pic.twitter.com/KQEqSnf2hm — ShahzebJillani (@ShahzebJillani) August 3, 2021

Çok şiddetli çatışmaların yaşandığı Leşkergah'a ABD'nin hava saldırıları ve ABD'nin eğittiği Afgan birliklerinin karşı saldırısıyla Mevlevi Talib'in komutasındaki Taliban taarruzu kırılmaya çalışılıyor.

Herat'taki Taliban kuşatmasına da benzer karşı saldırı düzenleniyor.

Army commander Gen. Sami Sadat, in a voice message, urges Lashkargah residents to evacuate their houses as the ANDSF is planning large-scale operations to clear the city of Taliban, aimed at avoiding civilian casualties.#ArianaNews #Afghanistan #Helmand #Taliban #ANDSF pic.twitter.com/8WIuLSsGoj — Ariana News (@ArianaNews_) August 3, 2021

Dün BM, Helmand'da son 24 saat içinde 40 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

Afgan Savunma Bakanlığı'ndan ülke çapındaki çatışmalarda son 24 saatte Taliban'ın 375 militanının öldürüldüğü, 193'ünün yaralandığı açıklaması geldi.

#Taliban fighters with bare feet pose for group photos in Lashkargah of #Helmand as the fighting to take control of the city is still underway. pic.twitter.com/wJoHyjXLV9 — Zakarya Hassani (@ZHassani7) August 2, 2021

Ancak Taliban merkeze uzak eyaletlerin yarısında kontrolü sağlamış durumda. Eyalet başkentlerinin akıbeti muallakta. Salı gecesi Afganistan'ın başkenti Kabil'de Savunma Bakanı Vekili Bismillah Han'a düzenlenen bombalı saldırının sorumluluğunu üstlenen Taliban, başka hükümet yetkililerini de hedef alacağını açıkladı.

Taliban'ın Afganistan topraklarının yüzde 85'ini ve diğer ülkelerle olan sınırlarının yüzde 90'ını kontrol ettiğine dair iddiaları ise Kabil hükümeti tarafından 'temelsiz propaganda' denilerek reddedildi.