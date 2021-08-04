Kayıt
15:59 04 Ağustos 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Taliban militanları

    Taliban'ın Leşkergah kuşatmasını, ABD'nin baskısıyla Afgan hükümetinin bıraktığı Taliban mahkumlarından biri yönetiyor

    © Flickr / isafmedia
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 45
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202108041045156248-talibanin-leskergah-kusatmasini-abdnin-baskisiyla-afgan-hukumetinin-biraktigi-taliban/

    ABD Başkanı Joe Biden'ın bu ayın sonunda tamamlayacağı tamamen çekilmeye eski üst düzey yetkililerden gelen eleştirileri haklı çıkarır şekilde, Afganistan'da hakimiyet alanını genişleten Taliban'ın Leşkergah şehrine saldırısını ABD'nin zoruyla Kabil'in serbest bıraktığı bir Taliban komutanının yönettiği belirtildi.

    ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020'de imzalanan barış anlaşması uyarınca Washington'ın baskısıyla Afgan hükümetinin istemeye istemeye serbest bıraktığı 5 bin Taliban mahkumunun yeniden silaha sarılıp savaş alanına geri döndüğünü aktaran The Wall Street Journal gazetesi, bunlardan biri olan Mevlevi Talib'in Afgan hükümet güçlerine yönelik taarruzda anahtar rol oynadığına dikkat çekti.

    WSJ'ye konuşan Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman, Taliban mahkumlarının serbest bırakılmadan önce yeniden savaşmayacaklarını taahhüt eden belge imzaladıklarını, ama savaşa geri döndüklerini belirterek şöyle dedi:

    "Serbest kalan Taliban şimdi Helmand'da çok kritik rol oynuyor. Onlar en şiddetli Taliban teröristleri."

    Habere göre Taliban'a uzun yıllar hizmet etmiş ve örgütün 'gölge' Helmand eyaleti vali yardımcılığını yapmış, 2020'de bir kontrol noktasından geçmeye çalışırken askerler tarafından yakalanıp hapse atıldıktan aylar sonra serbest bırakılmış Mevlevi Talib, eski pozisyonuna geri dönerek, Helmand ve civar eyaletlerden savaşçı toplayıp Helmand'ın başkenti Leşkergah'ı kuşattı.

    Ordudan halka 'şehri terk et' çağrısı

    Afgan ordusunun militanları çıkarmak için harekat başlatacağından halka tahliye çağrısı yaptığı Leşkergah'da radyo istasyonunu ele geçirip propaganda yayını yapan Taliban, hapishaneyi de ele geçirip mahkumları kendi safında savaşa sürmeye çalışıyor.

    Çok şiddetli çatışmaların yaşandığı Leşkergah'a ABD'nin hava saldırıları ve ABD'nin eğittiği Afgan birliklerinin karşı saldırısıyla Mevlevi Talib'in komutasındaki Taliban taarruzu kırılmaya çalışılıyor.

    Herat'taki Taliban kuşatmasına da benzer karşı saldırı düzenleniyor.

    Dün BM, Helmand'da son 24 saat içinde 40 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

    Afgan Savunma Bakanlığı'ndan ülke çapındaki çatışmalarda son 24 saatte Taliban'ın 375 militanının öldürüldüğü, 193'ünün yaralandığı açıklaması geldi.

    Ancak Taliban merkeze uzak eyaletlerin yarısında kontrolü sağlamış durumda. Eyalet başkentlerinin akıbeti muallakta. Salı gecesi Afganistan'ın başkenti Kabil'de Savunma Bakanı Vekili Bismillah Han'a düzenlenen bombalı saldırının sorumluluğunu üstlenen Taliban, başka hükümet yetkililerini de hedef alacağını açıkladı. 

    Taliban'ın Afganistan topraklarının yüzde 85'ini ve diğer ülkelerle olan sınırlarının yüzde 90'ını kontrol ettiğine dair iddiaları ise Kabil hükümeti tarafından 'temelsiz propaganda' denilerek reddedildi.

     

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yerleşim yerlerindeki besiciler hayvanlarına gerekli müdahaleyi yapıyor, büyükbaş, küçükbaş hayvanlarla kedi ve köpekleri hızlı bir şekilde yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalışıyor
    Türkiye'deki orman yangınlarından etkilenen hayvanlar
    Karikatür
    ABD’nin hipersonik füzesinin ikinci denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı
    İnfografik
    Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Checkmate
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet