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    Авианосец HMS Queen Elizabeth.

    Asya-Pasifik'e savaş gemilerini kalıcı konuşlandırma kararı alan Britanya'ya Kuzey Kore'den 'Brexit'e odaklan' tavsiyesi

    © CC BY-SA 4.0 / Brian Burnell / HMS QueenElizabeth RO8(cropped photo)
    Asya & Pasifik
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    ABD'de başkan değişikliğine koşut Washington'ın maşalığı rolünü daha canla başla üstlenmiş gözüken Britanya'nın  Asya-Pasifik'e kalıcı olarak iki savaş gemisi konuşlandıracağı açıklamasına Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore yönetimi tepki gösterdi. Dışişleri sitesinde yayımlanan açıklamada, Londra, "Siz Brexit'e odaklanın" diye iğnelendi.

    AB'den çıkış (Brexit) sürecini 1 Ocak 2021'de tamamlamasına rağmen başta Kuzey İrlanda olmak üzere bir dizi konuda AB ile anlaşmazlıkları devam eden Britanya'nın, ABD'nin Asya'ya pivot politikasının peşine takılarak bölgeye daha fazla müdahil olma planlarına Pyonyang'dan tepki geldi. 

    Bu yıl Asya-Pasifik bölgesine Britanya'nın iki savaş gemisinin kalıcı olarak konuşlandırılması planıyla ilgili Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı web sitesinde yayımlanan açıklamada, Çin ile ABD ve müttefikleri arasında paylaşılamayan Güney Çin Denizi sularına Britanya'nın uçak gemisi HMS Queen (Kraliçe) Elizabeth ile eşlik eden savaş gemilerinin yeni giriş yaptığına dikkat çekildi. 

    'Bahane olarak bizi tehdit gösteriyorlar'

    Açıklamada, Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Çin ile Kuzey Kore'nin 'Japonya ile Güney Kore'yi bölgede tecrit etmeye çalıştığı ve Hint-Pasifik bölgesinde seyrüsefer özgürlüğünü tehdit ettiği' iddiasını eleştiren bir Kuzey Kore Dışişleri yetkilisi, şunları dile getirdi:

    "Asya-Pasifik açıklarında savaş gemileriyle boy göstererek durumu daha gerginleştiren Britanya'nın bunun bahanesi olarak bizi 'tehdit' olarak göstermesi bize karşı bir tür provokasyondur. Bu, sadece bölge ülkelerinin güçlü direniş göstermesi ve zaten hassas bölgesel durumun daha gerilmesiyle sonuçlanır." 

    'Küresel Britanya inşa edilmesi amaçlanıyor'

    Londra'nın 'azalan itibarına makyaj yapmaya çalışmak yerine Brexit'e odaklanmasının daha iyi olacağını' söyleyen yetkili, planlanan hamlenin 'Küresel Britanya' inşa etme amacı taşıdığını iddia etti.

    İki hafta önce Britanya'dan F-35 hayalet uçakları taşıyan HMS Queen Elizabeth uçak gemisinin iki destroyer, iki firkateyn ve iki destek gemisi eşliğinde Güney Çin Denizi'nden geçerek Japonya'ya gideceği açıklaması gelmişti.

    Almanya rüzgarı da esecek

    Bu grubun ABD, Avustralya, Fransa, Japonya, Yeni Zelanda, ve Güney Kore'yle Filipinler Denizi'nde askeri tatbikat yapmasının ardından, HMS Spey ve HMS Tamar isimli River sınıfı devriye gemileri, Asya-Pasifik sularına kalıcı olarak konuşlanacak. 

    Almanya da 20 yıl sonra ilk kez Güney Çin Denizi'ne bir savaş gemisi gönderme kararı aldı. Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Vietnam'a gidecek Bayern adlı fırkateynin aralık ortasında Güney Çin Denizi'nden geçmesi bekleniyor.

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