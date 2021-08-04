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    Cinsel istismar

    Hindistan'da 9 yaşındaki kız çocuğunun, 4 kişi tarafından tecavüz edilip öldürüldüğü iddia edildi

    © Fotoğraf : Twitter
    Asya & Pasifik
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    https://tr.sputniknews.com/asya/202108041045158998-hindistanda-9-yasindaki-kiz-cocugunun-4-kisi-tarafindan-tecavuz-edilip-olduruldugu-iddia-edildi/

    Hindistan'in baskenti Yeni Delhi'de, 9 yasindaki kiz çocugunun, aralarinda bir rahibin de bulundugu 4 kisi tarafindan tecavüz edildikten sonra öldürüldügü ileri sürüldü.

    Hindustan Times'ın haberine göre, bir rahip ve krematoryumda çalışan 3 kişi, kız çocuğuna nitelikli istismarda bulunduktan sonra öldürdükleri çocuğun cesedini, ailesinin onayını almadan ve polise haber vermeden krematoryumda yaktı.

    Ailenin şikayeti ve köylülerin olayı protesto etmesinin ardından, söz konusu 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

    Polis, ailenin, cesedin aceleyle yakılmasını göz önüne alarak, kızlarının cinsel saldırıya ve istismara maruz kaldıktan sonra öldürüldüğünden şüphelendiği bilgisini paylaştı.

    Zanlıların, anneye, kızlarının elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği bilgisini verdiği ve aileyi, polise haber vermeleri durumunda, cesedin otopsiye gönderileceğini ve organlarının doktorlar tarafından çalınacağını söyleyerek korkuttuğu iddia edildi.

    Yetkililer, yaklaşık 200 köylünün, krematoryumun önünde toplanarak, faillerin tecavüz ve cinayet suçlamasıyla yargılanmalarını talep edip protesto düzenlediğini aktardı.

    Hindistan benzer olaylarla sık sık gündeme geliyor

    Köpeğe tecavüz eden 66 yaşındaki adam gözaltına alındı
    © DHA
    Köpeğe tecavüz eden 66 yaşındaki adam gözaltına alındı
    Tecavüz hadiseleriyle sık sık gündeme gelen Hindistan'da, söz konusu olaylara yönelik kitlesel eylemler düzenleniyor.

    Hindistan'ın Haydarabad kentinde, 27 Kasım 2019'da, 27 yaşında bir veterinerin 4 kişinin tecavüzüne maruz bırakıldıktan sonra öldürülmesi ve cesedinin yakılması sonrası ülkenin çeşitli bölgelerinde büyük çaplı protesto gösterileri düzenlenmişti.

    İktidardaki Hindistan Halk Partisinden (BJP) eski milletvekili Kuldeep Singh Sengar, 17 yaşındaki bir çocuğa tecavüz etmek suçundan yargılandığı davada, 20 Aralık 2019'da ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

    ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliğinde, 6 Şubat 2020'de, elçilikte çalışan ve yaşayan temizlik görevlisinin 5 yaşındaki kız çocuğunu nitelikli istismara maruz bırakması tepkilere yol açmıştı.

    Yine 2020'nin ağustos ayında Uttar Pradeş eyaletinde, 13 yaşındaki kız çocuğunun nitelikli istismara uğratılıp sonra 'vahşice' öldürülmesine sosyal medyada yoğun tepki gösterilmişti. Kız çocuğunun, 'dokunulmazlar' olarak nitelendirilen, ülkedeki en alt sınıfı temsil eden 'Dalit'lere mensup olduğu ifade edilmişti.

    Etiketler:
    Tecavüz, Cinsel istek, kız çocuğu, Saldırı, Ölüm, Hindistan, Uttar Pradeş
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