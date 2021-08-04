Taliban, ABD'yi 'Afganları ülkelerinden kaçmaları için teşvik etmekle' suçladı

Taliban, ABD'yi, Afganistan vatandaşlarını ülkelerinden kaçmaları için teşvik etmekle suçladı. Taliban ayrıca ABD dahil olmak üzere diğer ülkelerin de böyle müdahaleci bir duruş sergilememesini istedi.

Taliban'dan yapılan açıklamada, ABD'nin, Afganistan'ı işgali sırasında kendilerine tercüman olarak veya diğer alanlarda yardım eden Afganların ülkeyi terk etmeleri için uyguladığı vize muafiyetini kınadıkları belirtildi.

ABD'nin bu uygulamasının ülkeye açık müdahale olduğu iddia edilen açıklamada, yabancı güçlerin çekilmesinin ardından hiçbir tercüman için tehdit unsuru bulunmadığı öne sürüldü.

Açıklamada, ABD dahil olmak üzere diğer ülkelerin de böyle müdahaleci bir duruş sergilememesi istendi.

Öte yandan Afganistan'da ABD ordusu için çalışan Afganlardan 221 kişilik ilk grup, 30 Temmuz'da, Washington'a ulaşmıştı.

Afganistan'da 2009'dan beri ABD hükümeti ve ABD güçleriyle çalışan kişiler için uygulanan Özel Göçmen Vizesi (SIV) programı, göçmenlik ve ikamet başvurularının hızlı ve özel bir şekilde işlenmesini kolaylaştırıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığına göre, 2008'den bu yana yaklaşık 70 bin Afgan, aynı özel SIV vizesi ile ABD'ye yerleşti.

Öte yandan, 'Geride Kimse Bırakılmasın (No One Left Behind)' adlı sivil toplum kuruluşunun verilerine göre bugüne dek Afganistan'da ABD ordusu ve hükümetiyle çalışan yaklaşık 300 Afgan tercüman öldürüldü.

ABD birliklerinin, mayıs başında başlayan Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 95'inin tamamlandığı tahmin ediliyor.