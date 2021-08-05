Güney Kore, ilk beşe girmek için yarışıyor: Kovid-19 aşı üretimi için 1.9 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 2025 yılına kadar dünyanın en büyük beş Kovid-19 aşı üreticilerinden biri olmak için 1.9 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı.

Moon'un ofisinden yapılan açıklamada, küresel arz kıtlığı ile sevkiyat gecikmelerinin önüne geçmek ve aşı üretimini artırmanın yollarını araştırmak için kamu ve özel şirketlerle bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklaya göre Moon, Kovid-19 aşı üretimini üç ulusal stratejik teknolojiden biri olarak belirledi ve bu alana 1.9 milyar dolarlık yatırım yapılacağını belirtti. Bu kapsamda Moon, aşı üretim sektörüne yatırımları artıracaklarını, vergi indirimleri sağlayacaklarını ve teşvik programları sunacaklarını açıkladı.

Moon toplantıda yaptığı açıklamada, "2025 yılına kadar dünyanın en büyük beş aşı üreticisinden biri olmak için ileriye doğru bir adım atmaya çalışacağız" dedi.

Güney Kore bu hedef için, her yıl yaklaşık 200 yeni tıp bilimcisi, 10 bin klinik deney uzmanı ve 2 bin biyo üretim işçisi yetiştirmeyi planlıyor.

Sağlık Bakanı Kwon Deok-cheol da yatırımların mRNA teknolojisinin yanı sıra aşı geliştirmede kullanılan diğer teknolojiler için de kullanılacağını açıkladı.

Kwon sözlerine, yedi yerel ilaç üreticisinin bu yılın ikinci yarısında Kovid-19 aşısı klinik denemelerinin üçüncü aşamasını başlatmaya hazır olduklarını da ekledi.