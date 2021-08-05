Pakistan'da sert kısıtlamaların ardından aşı merkezlerinin önünde kilometrelerce kuyruk oluştu

Pakistan'da hükümetin aşı olmayanlara yönelik sert uygulamalar açıklamasının ardından on binlerce vatandaş her gün koronavirüs aşı merkezlerini dolduruyor. Söz konusu ceza uygulamaları arasında cep telefonunun bloke edilmesi ve maaşların kesilmesi de bulunuyor.

Üçüncü koronavirüs dalgası yaşanan Pakistan'da yetkililerin Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik sert uygulamaları devreye sokmasının etkileri görülmeye başlandı.

Kısıtlama duyurularının ardından geçen hafta aşılanma oranları günde 1 milyona ulaştı. Pakistan'ın koronavirüs aşı merkezleri önlerinde ise vatandaşlar kilometrelerce kuyruk oluşturuyor.

Pakistan federal hükümeti geçen ayın sonlarında, aşı sertifikası olmayanların kamu dairelerine, okullara, restoranlara, ulaşım araçlarına, alışveriş merkezlerine ve hava alanlarına girmesini yasaklamıştı.

Güneydeki Sindh eyaletindeki yerel yönetim daha da ileri giderek, aşı olmayan devlet memurlarının maaşlarının kesileceğini ve insanların cep telefonu SIM kartlarının engelleneceğini bildirmişti.

'Çoğu kişi telefonları bloke olmasın diye geliyor'

Ülkedeki aşı merkezlerinden birinde çalışan Dr. Jamalia, "Hastalık korkusu ya da güvenliği için aşı olmak için gelen küçük bir yüzde var, ancak insanların çoğu işyerlerinin kapanması ve SIM'leri bloke edilecek korkusuyla geliyor" dedi.

Pakistan son 24 saatte 5.661 yeni kovid-19 vakası ve ölüm bildirdi. Bu sayı, üç aydan uzun bir sürenin en yüksek tek günlük ölüm olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, yeni vakaların yaklaşık yüzde 70'inin Delta varyantı olduğunu ve 4.000'den fazla kişinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

Ülkede pandeminin başlangıcından bu yana bir milyondan fazla vaka ve yaklaşık 23 bin 600 ölüm gerçekleşti.

220 milyonun sadece 6.7 milyonu tam aşılı

Kovid-19 operasyonlarını denetleyen askeri kuruluş Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi'ne (NCOC) göre, 220 milyonluk nüfusu olan ülkede sadece 6.7 milyon kişi tam olarak aşılandı.

Pakistan'ın uzun bir aşı karşıtlığı geçmişi var. Zira Pakistan ve Afganistan, çocuk felcinin hala endemik bir hastalık olduğu dünyadaki tek yerler.