Endonezya asker olmak isteyen kadınlara uygulanan 'bakirelik testi'ni kaldırıyor

Endonezya, asker olmak isteyen kadınlar için şart koşulan 'bakirelik testini' kaldıracağını duyurdu. İnsan hakları örgütleri, taciz, suistimal ve ayrımcılık içeren uygulamanın kaldırılmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Endonezya Genelkurmay Başkanı General Andika Perkasa, ülke genelindeki askeri komutanlarla yaptığı bir telekonferansta, 1900'lerde yürürlüğe sokulan 'bakire testi' uygulamasının sona ereceine işaret etti ve kadınların erkeklerle aynı şekilde orduya alınacağını söyledi.

General Perkasa, tüm askerlerin ordunun eğitim sürecinde gösterdikleri başarıya göre seçileceğini söyleyerek "Bir daha [tıbbi] muayene yapılmayacak. Erkek askerler için geçerli olan kriterlerin aynısını kadın askerlere de uygulamalıyız" dedi.

'Yıllarca bilimsel olmayan ve ayrımcı uygulamaya maruz kaldılar'

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün açıklamasında, değişiklikten memnuniyet duyulduğu belirtilerek "Endonezya ordusunun tüm kadın askerleri yıllardır aşağılayıcı, tacizci, bilimsel olmayan ve ayrımcı uygulamaya maruz kaldı" denildi.

Kadına Yönelik Şiddet Ulusal Komisyonu (Komnas Perempuan) Üyesi Alim Qibtiyah, politika değişikliğinin hala resmileştirilmesini beklediklerini ancak bunun daha fazla kadının orduya katılması için daha fazla fırsat sunabileceğini söyledi.

Ülkenin 450.000 silahlı servis personelinin yalnızca yüzde 10'unu kadınlar oluşturuyor.

DSÖ: İnsan hakları ihlali

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 'bekaret testi uygulamalarının' bilimsel olmayan ve kadınlara fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan zarar veren bir insan hakları ihlali olduğunu belirtmişti. DSÖ'nün 2018'de yayımladığı 'Bekaret Testinin Ortadan Kaldırılması' başlıklı raporunda, "Muayenenin hiçbir bilimsel değeri yoktur. Vajina girişini örten hymen'in durumu cinsel ilişki belirtisi değildir ve vajinal ilişkiyi kanıtlayabilecek hiç bir muayene yoktur" ifadelerine yer verilmişti.