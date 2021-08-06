Afganistan'da Medya ve Bilgi Merkezi Başkanı'na yönelik suikastı Taliban üstlendi

Taliban, Afganistan Devlet Medya ve Bilgi Merkezi (GMIC) başkanı Dawa Khan Menapal'ın 6 Ağustos'ta ülkenin başkenti Kabil'de öldürülmesinin sorumluluğunu üstlendi. Taliban, saldırının bir 'cezalandırma' olduğunu savundu.

TOLO News'in bildirdiğine göre Menapal, Kabil'deki Darul Aman Yolu'nda silahlı kişilerce saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirwais Stanikzai, "Menapal, düşman propagandası karşısında dağ gibi duran ve her zaman Afgan rejiminin büyük bir destekçisi olan genç bir adamdı" dedi.

Menapal daha önce Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin sözcüsü olarak çalışmıştı.

Menapal, Taliban tarafından Afgan yetkililere yönelik bir dizi saldırının son kurbanı oldu. 3 Ağustos'ta Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi'nin başkent Kabil'deki konutunun önünde bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Bakan Mohammadi'nin hedef alındığı saldırıda 8 sivil hayatını kaybederken, 4 Ağustos'ta Taliban saldırıyı üstlenmişti.

Afganistan'daki güvenlik durumu, ABD birliklerinin ülkeden geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban'ın hakimiyet alanını genişletmesiyle giderek kötüleşti. Şu anda hiçbir vilayet merkezinin kontrolünü ele geçiremeyen Taliban militanları, bazı vilayetlerin merkezlerine saldırılarını arttırdı.