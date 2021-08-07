ABD'den Taliban'a 'şiddete son verip barış sürecine odaklanma' çağrısı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Taliban'ın artan saldırılarından derin endişe duyduklarını ve örgütün askeri eylemler yerine barış görüşmelerine odaklanması gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde Afganistan'daki son duruma ve Taliban'ın saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Psaki, Taliban'ın artan saldırılarından derin endişe duyduklarını, Afganistan Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün eski yardımcısı ve Hükümet Medya Merkezi Başkanı Devahan Minepal'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Taliban'ı 'barış görüşmelerini en az silahlı eylemleri kadar' ciddiye almaya çağıran Beyaz Saray Sözcüsü, bu tür saldırıların barış görüşmelerine ciddi zarar verdiğini dile getirdi.

Psaki, "Eğer Taliban uluslararası meşruiyet arıyorsa bu tür eylemler aradıkları meşruiyeti getirmeyecektir. Bu yolda devam etmeleri gerekmiyor. Askeri eylemlerine ayırdıkları enerjiyi barış sürecine ayırabilirler ki biz böyle yapmaları için şiddetle çağrıda bulunuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Afgan halkının artık şiddetin son bulmasına ihtiyacı olduğunu kaydeden Psaki, Taliban'ın saldırılarının ülkedeki birçok toplumsal kesimi olumsuz etkilediğini ifade etti.