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    Taliban

    Afganistan'da Taliban, Kunduz vilayet merkezinin bazı bölgelerini ele geçirdi: 11 ölü, 41 yaralı

    © REUTERS / JALIL AHMAD
    Asya & Pasifik
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    Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Tacikistan sınırında bulunan Kunduz vilayetinin merkezindeki bazı bölgeleri ele geçirdiği, çıkan çatışmalarda 11 sivilin öldüğü, 10'u ağır 41 kişinin yaralandığı bildirildi.

    Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yusuf Ayyubi, yaptığı açıklamada, militanların dün akşam saldırılarını artırdığını ve vilayet merkezine doğru ilerlemeyi sürdürdüğünü söyledi.

    Taliban'ın vilayet merkezinin bazı bölgelerini ele geçirdiğini ifade eden Ayyubi, çatışmaların emniyet müdürlüğü yakınlarında devam ettiğini belirtti.

    Kunduz İl Sağlık Müdürü İhsanullah Fazli ise dün akşamdan beri süren çatışmalarda 11 sivilin yaşamını yitirdiğini, 10'u ağır 41 kişinin yaralandığını kaydetti.

    Taliban'dan yapılan açıklamada ise militanların vilayet merkezinin çoğu bölgesini kontrol ettiği iddia edildi.

    Taliban militanları, öğleden sonra ülkenin kuzeyindeki stratejik öneme sahip Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrini ele geçirmişti.

    Militanlar dün de Afganistan'ın İran sınırındaki Nimruz vilayetinin merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

    Taliban, vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

    ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

    Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi. Ülkenin İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Güneyde Helmand, kuzeydoğuda Badahşan, Tahar, Kunduz ve batıda Herat vilayet merkezleri de Taliban’ın şiddetli saldırıları altında.

    Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80’den fazlasını kontrol ettiğini iddia ediyor.

    Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD’nin askeri faaliyetleri ay sonunda bitecek.

    BM’ye göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda son bir ayda 1000'den fazla sivil hayatını kaybederken, Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

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