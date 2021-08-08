ABD B-52 bombardıman uçakları, Afganistan'da Taliban mevzilerini bombaladı

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Fawad Aman, ABD B-52 Stratofortress bombardıman uçaklarının, Afganistan’da stratejik öneme sahip Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan'da Taliban güçlerine hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Aman, “Taliban militanları Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan'da Amerikan B-52 bombardıman uçaklarının hedefi oldu. Teröristler, ABD Hava Kuvvetleri'nin saldırıları sonucunda ağır kayıplar verdi” ifadelerini kullandı.
#Breaking: Taliban’s gathering was targeted by B-52 in #Shebergan city, Jawzjan province today evening at 6:30pm. The #terrorists have suffered heavy casualties as a result of US Air Forces #airstrike— Fawad Aman (@FawadAman2) August 7, 2021
Daha önce Times gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayanarak, Washington'un Taliban militanlarıyla mücadele için Afganistan'a B-52 Stratofortress bombardıman uçakları gönderdiğini aktarmıştı.
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