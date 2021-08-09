'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu

212 gram ağırlığında, 24 cm boyunda doğduğu için 'dünyanın en küçük bebeği' olarak anılan Kwek Yu Xuan, 13 ay yoğun bakım tedavisi gördükten sonra taburcu edildi.

Singapur'da, doğduğunda kilosu yalnızca bir elmanınki kadar olan ama şimdi 6.3 kilograma çıkan Yu Xuan, 40 değil 25 haftalıkken dünyaya geldi.

Preeklampsi hastalığı teşhisi konan anne, çocuğunu acil sezaryen ile dünyaya getirmek durumunda kaldı. Preeklampsi hastalığı, hayati organlara zarar verebilecek ve hem anne hem de bebek için ölümcül olabilen tehlikeli derecede yüksek tansiyon nedeniyle meydana geliyor.

When Kwek Yu Xuan was born on June 9 last year at National University Hospital in Singapore, her weight – 212g – was about that of an apple. | @AsiaNewsNetwork https://t.co/YvrShNaFp7 — Inquirer (@inquirerdotnet) August 8, 2021

​Yaşama şansı düşük bulunsa da hayata tutunmayı başaran Yu Xuan çeşitli tedavilere görüp makinelere bağlı yaşadığı 13 ayın ardından, hâlâ kronik solunum rahatsızlığı yaşasa da artık durumu yeterince iyi olduğu için evine gönderildi.

#BHdunia Bayi 14 bulan, Kwek Yu Xuan, yang dilahirkan pramatang di Singapura dengan hanya seberat 212 gramhttps://t.co/cPFLLJ9mig — Berita Harian (@bharianmy) August 7, 2021

​Yu Xuan'ın, bir de oğulları olan ailesi 13 aylık bu hastane masrafını, kampanya ile toplanan 270 bin 601 dolarlık bağış sayesinde ödeyebilmişti.

'Dünyanın en küçük bebeği' unvanı Yu Xuan'dan önce ABD'de 2018'de 245 gram doğan bir diğer kız çocuğuna aitti.