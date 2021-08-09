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    Pakistan'da sekiz yaşındaki çocuğa 'dine küfretme' suçlaması

    Pakistan'da sekiz yaşındaki çocuğa 'dine küfretme' suçlaması

    © REUTERS
    Asya & Pasifik
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    Pakistan'da bir medrese kütüphanesine kasten idrar yapmakla suçlanan sekiz yaşındaki Hindu bir çocuğa 'dine küfretme' suçlaması yöneltildi.

    Pencap eyaletinin muhafazakar Rahim Yar Khan bölgesinde yaşayan sekiz yaşında Hindu bir çocuk, bir medresenin kütüphanesinde dini kitapların bulunduğu bölümdeki halının üzerine kasıtlı olarak idrarını yaptığı gerekçesiyle 'dine küfretme' yasasıyla yargılanıyor. Çocuk, Pakistan'da dine küfretmeyi idam dahil bir yaptırıma tabi tutan yasa çerçevesinde bugüne dek suçlanan en genç kişi oldu.

    Guardian'ın haberine göre, ismi açıklanmayan çocuk, bir hafta cezaevinde kaldıktan sonra geçen hafta kefaletle serbest bırakıldı. Ancak aşırı muhafazakar Müslüman bir grup çocuğun salınmasının ardından bölgedeki Hindu tapınağına saldırı düzenledi.

    ​Ölüm tehditleri aldıkları için evlerini terk etmek zorunda kalan aile, polis koruması alıntına alındı. 

    'Yasadan haberdar bile değil'

    Aile konuyla ilgili Guardian'a yaptığı açıklamada, "Çocuk dine küfretme yasasından haberdar bile değil. Suçunun ne olduğunu ve neden bir hafta cezaevinde tutulduğunu hala anlamıyor. Burada yaşayan azınlıkları korumak için somut bir adım atılmadı. Dükkanlarımızı ve işimizi bıraktık, tüm topluluk korkuyor ve tepkilerden çekiniyoruz" diye konuştu. 

    Hukuk uzmanları ve aktivistler, Pakistan'da daha önce bu kadar genç birinin dine küfretmediğini belirterek kararı 'şoke edici' olarak değerlendiriyor. 

    İnsan Kakları Aktivisti Kapil Dev, “Çocuk hakkındaki suçlamaların derhal düşürülmesini talep ediyorum ve hükümeti aile ve kaçmak zorunda kalanlar için güvenlik sağlamaya çağırıyorum” dedi.

    Pakistan başbakanı Imran Khan ise Hindu tapınağına yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, sorumluların yakalanması için tüm polis teşkilatına talimat verdi. Khan ayrıca, tapınağın restore edileceğini söyledi. 

    Yasayla yargılanan çok sayıda kişi öldürüldü

    Pakistan'daki 'dine küfretme' yasası uluslararası alanda yıllardır tepki çekiyor. Yasa çerçevesinde 1986'dan beri idam da öngörülüyor. Bugüne dek kimse 'dine küfretme' suçundan idam edilmedi ama çok sayıda kişi bu yasayla suçlandıktan sonra saldırıya uğradı veya öldürüldü.

    Ülkede Hindulara yönelik saldırılar gün geçtikçe artıyor. Geçen yıl Aralık ayında da Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde bulunan asırlık Hindu tapınağına saldırı düzenlenmişti. 

     

    Etiketler:
    Pakistan, Hindu
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