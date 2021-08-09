Çin'de 17 aydır yolculuk eden firari filler evlerine dönüyor

Çin'de firar eden ve 500 kilometre yol kat eden fil sürüsü, 17 ay sonra rotalarını kaçtıkları doğal hayatı koruma parkına çevirdi.

Ülkenin güney batısındaki Yunnan eyaletinde bulunan bir doğal hayatı koruma parkından firar eden Asya filleri, dünyanın ilgisini çeken yolculuklarından sonra kaçtıkları yere geri dönüyor.

Guardian'ın haberine göre, 17 aydır yolda olan en az 500 kilometrelik yol yapan sürünün doğa koruma alanına dönebilmeleri için yetkililer özel yollar oluşturdu.

China’s herd of wandering elephants finally heads for home https://t.co/jhRKgyF3OA — Guardian news (@guardiannews) August 9, 2021

​Doğal koruma alanına 200 kilometre uzaklıkta oldukları tespit edilen filler, rotaları üzerindeki mısır tarlalarındaki ekinlerin tamamını yedi, su tanklarındaki suları tüketti ve yaklaşık 56 hektarlık tarım alanına zarar verdi.

Yolculukları boyunca yetkililer tarafından dronelarla takip edilen fillerin çiftçilere yaklaşık 1.1 milyon dolarlık zarar verdikleri belirtildi.

Fillerin ayrıca büyük şehirlere girmemeleri için yerli halk ve yaban hayat görevlileri büyük çaba sarf ediyor. Kafile, haziran ayında 7 milyon nüfusu bulunan Kunming şehrine oldukça yaklaşmıştı.

Sürünün ormanda dinlenirken ve çamur banyosu yaparken çekilen görüntüleri sosyal medyada viral olmuştu.

Aerial footage shows a herd of elephants resting after they trekked 500 km (310 miles) north from a nature reserve in south China https://t.co/o7ajl3kyRw pic.twitter.com/6445QunSdG — CNN (@CNN) June 9, 2021

Uzmanlar, fillerin neden kaçtıklarını henüz belirleyemedi ancak Pekin Normal Üniversitesi'nden Profesör Zhang Li​​, "Büyük ölçekli insan odaklı endüstriyel gelişmeler fillerin yaşam alanlarını kötüleştirdi" diye konuştu.

1980'lerde 193 olan Yunnan'daki fil sayısının günümüzde 300'lere çıktığı ve artmaya devam ettiği biliniyor. Ancak, ormanların tarlalara dönüşmesi nedeniyle hayvanların vahşi doğada rahatça yaşayabileceği alanlar yaklaşık üçte iki oranında azaldı.