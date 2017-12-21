AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzattı

AB Konseyi, 'Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması ve Minsk anlaşmasına uymaması' iddialarını ileri sürdüğü Rusya'ya uygulanan AB ekonomik yaptırımlarının uzatılması kararı alındığını açıkladı.
© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth
Kararın oy birliğiyle alındığı belirtilen açıklamada, Rusya'nın çeşitli ekonomik sektörlerine yönelik yaptırımların 31 Temmuz 2018'e kadar uzatıldığı kaydedildi.
AB, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. Mevcut yaptırımların süresi 31 Ocak 2018'de son buluyordu.
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