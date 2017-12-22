Atina'da mahkeme önünde bombalı saldırı

Saldırı sonucu mahkeme binasında ve çevre binalarda bazı camlar kırıldı.
MEDYAYA BOMBA İHBARI YAPILDI
Yunan basın-yayın organları, patlamadan önce kimliği bilinmeyen bir kişinin 'Efimerida Sintakton' gazetesini telefonla arayarak 35 dakika sonra bomba patlayacağını söylediğini belirtti.
İhbar üzerine polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı kaydedildi.
Resmi haber ajansı ANA bir güvenlik görevlisinin çantadaki bombayı iki erkeğin bıraktığını ve olay yerinden motosikletle uzaklaştıklarını söylediğini duyurdu.
SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Ancak AFP saldırının Yunan bankalarına olan borçları nedeniyle mallarına haciz gelenlerle yaşanan tartışmaların olduğu bir atmosferde yapıldığına dikkat çekti
Yunanistan hükümeti ipotekli malların hacizini protesto edenlere karşı tedbirleri ağırlaştıran yeni bir kanun hazırlıyordu.
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