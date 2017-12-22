Atina'da mahkeme önünde bombalı saldırı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Temyiz Mahkemesi önünde bir bombalı saldırı yapıldı. Polis, olayda can kaybı ya da yaralı bulunmadığını duyurdu.

© REUTERS/ COSTAS BALTAS Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos’a bombalı zarfla saldırı düzenlendi

Yetkililer, kent merkezindeki Lukareos Caddesi'nde bulunan mahkeme binasının girişine bırakılan çanta içindeki bombanın yerel saatle 03.30 sularında patladığını açıkladı.

Saldırı sonucu mahkeme binasında ve çevre binalarda bazı camlar kırıldı.

MEDYAYA BOMBA İHBARI YAPILDI

Yunan basın-yayın organları, patlamadan önce kimliği bilinmeyen bir kişinin 'Efimerida Sintakton' gazetesini telefonla arayarak 35 dakika sonra bomba patlayacağını söylediğini belirtti.

İhbar üzerine polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı kaydedildi.

Resmi haber ajansı ANA bir güvenlik görevlisinin çantadaki bombayı iki erkeğin bıraktığını ve olay yerinden motosikletle uzaklaştıklarını söylediğini duyurdu.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ancak AFP saldırının Yunan bankalarına olan borçları nedeniyle mallarına haciz gelenlerle yaşanan tartışmaların olduğu bir atmosferde yapıldığına dikkat çekti

Yunanistan hükümeti ipotekli malların hacizini protesto edenlere karşı tedbirleri ağırlaştıran yeni bir kanun hazırlıyordu.