Avusturya'da tren kazası: 20 yaralı

Avusturya'nın Tulln kentine bağlı Kritzendorf kasabasında iki yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin haberine göre, başkent Viyana'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kritzendorf kasabasında iki yolcu treni henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Initial photo from the scene of the passenger train collision in #Vienna



Photo Cred: ORF / Gernot Rohrhofer pic.twitter.com/eXVpKCNLmV — GO2 Newsdesk (@go2breaking) 22 December 2017

​İtfaiye Sözcüsü Franz Resperger, kazada vagonların raydan çıkarak devrildiğini söyledi.

INFO: According to local Austrian newspaper: some passengers are still being rescued from the the train carriages. Incident occurred at 18:00 local time. Large response from emergency services. #Vienna pic.twitter.com/QmYpnWHkRZ — GO2 Newsdesk (@go2breaking) 22 December 2017

​Resperger, ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 20 kişinin yaralandığını ve itfaiye erlerinin devrilen vagonlardaki yolcuları kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirterek, olay yerine çok sayıda ambulans, helikopter ve doktorun sevk edildiğini bildirdi.