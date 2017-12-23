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    Rus askeri

    Merkel ve Macron'dan Rus subaylara ‘Donbass’a geri dönün’ çağrısı

    © Sputnik/ Valeriy Melnikov
    Avrupa
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    Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus subaylara Donbass’taki Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’ne (JCCC) geri dönmeleri çağrısında bulundu.

    Merkel ve Macron'un Almanya hükümetinin sitesinde yayınlanan ortak açıklamasında, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygının bir ifadesi olarak Minsk Anlaşması'nın tümüyle uygulanması gerektiği belirtildi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - telefon
    © Fotoğraf: Rusya Devlet Başkanlığı Basın ve Bilgi Ofisi
    Putin ve Merkel, Minsk anlaşmasının uygulanmasını ele aldı
    İhtilafın barışçıl çözümünden başka bir alternatifin bulunmadığını belirten iki lider, Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlallerinin arttığına dikkat çekerek, bundan en fazla etkilenen halkın acılarının azalması için tarafların sorumluluklarını yerine getirmeleri ve imzaladıkları anlaşmaları en kısa zamanda uygulamaları çağrısı yaptı.

    Ukraynalı ve Rus subaylarının yer aldığı Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nin (JCCC) ateşkes anlaşmalarında ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerine destek verilmesinde önemli rol oynadığına dikkati çeken Merkel ve Macron, Rus subaylarının yeniden JCCC'ye dönmelerini talep etti.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik/
    Zaharova: Moskova Donbass’ta barış gücüyle ilgili alternatifleri görüşmeye hazır
    İki lider, üçlü temas grubunda 360'a kadar tutuklunun değişimi konusunda varılan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını da ifade etti.

    VARŞOVA DA ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİ

    Rus subayların Donbass’taki Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’ne (JCCC) geri dönmeleri için bir çağrı da Varşova’dan geldi.

    Polonya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki gerilimin tırmandığının AGİT gözlemcileri tarafından teyit edildiğini ve Varşova’nın bu durumu endişeyle karşıladığını belirtti. Açıklamada, “Donbass’taki ateşkes ihlalleri, bu yılın ocak ayından beri görülmeyen seviyeye ulaştı” ifadelerine yer verildi.

    Açıklama metninde ayrıca Rus askerlerin Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden ayrılmasının, ‘gerilimin tırmanmasına katkıda bulunan bir faktör’ olduğu kaydedildi.

    MOSKOVA'NIN ŞARTLARI

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Merkel ile daha önce yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna yönetiminin uzun süre boyunca Rus askerlerin Donbass'taki Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nde bulunma şartlarını zorlaştırdığını ve çalışmalarına engel olduğunu belirtmişti.

    Diğer yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in Rus askerlere yönelik ‘kışkırtıcı eylemlerine' son vermesi ve çalışmalarını engellememesi halinde Moskova'nın konuyu gözden geçirmeye hazır olduğunu bildirmişti.

    Rus subaylar, geçtiğimiz çarşamba günü Donbass'taki Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nden ayrılmıştı.

    Etiketler:
    Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi, AGİT, Emmanuel Macron, Dmitriy Peskov, Angela Merkel, Vladimir Putin, Almanya, Donbass, Fransa, Rusya
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