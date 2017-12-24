Litvanya lideri: Rusya’yla savaşmak değil, işbirliği yapmak gerekir

Grybauskaitė, 15min haber portalına verdiği röportajda 2017 yılını değerlendirdi ve Litvanya'nın geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Rusya'ya da değinen Grybauskaitė, "Komşumuz (Rusya) ile ilişkiler yakın gelecekte karmaşık olmaya devam edecek. Ülkenin mevcut yönetimi olduğu gibi kalırsa durumda bir değişiklik olmaz, fakat ben, ellerimizi yıkayıp iletişime son vermemiz gerektiğini söylemiyorum" diye konuştu.

'KOMŞULARIMIZI SEÇEMEYİZ'

Litvanya'nın kendi değerlerinden vazgeçmemesi gerektiğine dikkat çeken Grybauskaitė, ancak bunun yanında jepolitik durumun değiştiğinin ve bu nedenle gereklilik halinde bazı konulardaki tutumun da değişebileceğinin anlaşılması gerektiğini kaydetti.

Litvanyalı lider, "Komşularımızla her zaman dost olmaya çalışıyoruz, zira komşularımızı kendimiz seçemeyiz, ancak en önemli olan şey, işbirliğinin devletin çıkarlarının ve kendi insanlarımızın korunmasını sağlıyor olması" ifadelerini kullandı.

'SINIR ÇİZGİSİ RESMİYET KAZANDI'

Rusya ve Litvanya geçtiğimiz çarşamba günü, sınır çizgisinin belirlenmesine ilişkin bir dizi belge imzalamıştı. Böylelikle iki ülkenin kurmuş olduğu ortak komisyonun sınır çizgisini belirleme çalışmaları fiilen sona ermiş oldu. İmzalanan belgelerin yönetimler tarafından onaylanıp yürürlüğe girmesinden sonra Rusya ile Litvanya arasındaki devlet sınır çizgisi resmiyet kazanmış olacak.