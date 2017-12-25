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    WikiLeaks kurucusu Julian Assange

    WikiLeaks kurucusu Assange'ın Twitter hesabı silindi

    © AFP 2017/ Justin TALLIS
    Avrupa
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    WikiLeaks sitesinin kurucusu Julian Assange'ın Twitter hesabı bilinmeyen bir nedenle silindi.

    Julian Assange
    © AFP 2017/ JOHN STILLWELL / POOL
    Assange: Clinton'ın e-postalarını hacklemedik, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan aldık
    İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde 5 yılı aşkındır yaşayan 46 yaşındaki Avustralyalı internet aktivisti ve bilgisayar programcısı Assange'ın Twitter hesabı silindi.

    NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

    WikiLeaks kurucusu Assange'ın hesabının kendi tarafından mı silindiği yoksa Twitter tarafından mı kaldırıldığı bilinmiyor.

    Ancak Assange'ın sayfasını arayanlar Twitter'ın hata mesajı ile karşılaşıyor.

    ​CUMADAN BERİ TWEET ATMAMIŞTI

    Assange cuma gününden bu yana yeni tweet atmamıştı.

    Assange'ın son tweeti ise Madrid'teki WikiLeaks ofisine yapılan polis baskını hakkındaydı.

    Julian Assange
    © REUTERS/ Olivia Harris/Files
    Assange, büyükelçilik binasındaki 5.yılını doldurdu
    Twitter mesajlarının arşivi kolaylıkla internette bulunabilen Assange'ın 2006'da kurduğu WikiLeaks platformu, dünya genelindeki birçok casusluk eylemi, savaş suçu, işkence ve diğer insan hakları ihlalleri hakkında milyonlarca gizli belgeyi ifşa etti.

    Assange, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle, 2012'de İsveç'e ve oradan da ABD'ye sınırdışı edilme ihtimali olduğu gerekçesiyle Ekvador'dan siyasi sığınma istemiş ve bu talebi kabul edilmişti.

    Ancak Assange Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkamamıştı. 4 Aralık 2015'te Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu (WGAD) Assange'ın gözaltısını keyfi olarak nitelemişti.

    Ancak İngiltere ve İsveç Assange hakkındaki kararı tanımayı reddetmişti.

    Etiketler:
    WikiLeaks, Twitter, Julian Assange, Londra, Ekvador
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