WikiLeaks kurucusu Assange'ın Twitter hesabı silindi

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
WikiLeaks kurucusu Assange'ın hesabının kendi tarafından mı silindiği yoksa Twitter tarafından mı kaldırıldığı bilinmiyor.
Ancak Assange'ın sayfasını arayanlar Twitter'ın hata mesajı ile karşılaşıyor.
And just like that…Julian Assange's Twitter profile is gone.#QAnon #TheStorm #poof pic.twitter.com/MlYtpHxyez— Lisa Mei Crowley (@LisaMei62) December 25, 2017
CUMADAN BERİ TWEET ATMAMIŞTI
Assange cuma gününden bu yana yeni tweet atmamıştı.
Assange'ın son tweeti ise Madrid'teki WikiLeaks ofisine yapılan polis baskını hakkındaydı.
I would be more concerned over this tweet.— DeplorableSue (@SueCFlorida) December 25, 2017
Where his legal offices were broken into on Dec 19. pic.twitter.com/n3OxG1Ojq8
Assange, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle, 2012'de İsveç'e ve oradan da ABD'ye sınırdışı edilme ihtimali olduğu gerekçesiyle Ekvador'dan siyasi sığınma istemiş ve bu talebi kabul edilmişti.
Ancak Assange Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkamamıştı. 4 Aralık 2015'te Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu (WGAD) Assange'ın gözaltısını keyfi olarak nitelemişti.
Ancak İngiltere ve İsveç Assange hakkındaki kararı tanımayı reddetmişti.
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