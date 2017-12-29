Alman kadınlar yılbaşını ‘özel güvenlik alanları’ içinde kutlayacak

BBC News'un haberine göre, Berlin'deki yılbaşı kutlamaları meşhur Brandenburg Kapısı etrafında yapılacak. Kutlamalara binlerce kişinin katılımı bekleniyor. Bununla birlikte, saldırıya uğrayan ya da taciz tehlikesi hisseden kadınların, Alman Kızılhaçı tarafından oluşturulacak ‘özel güvenlik alan'a giderek destek alabileceği öğrenildi.

Karara karşı çıkan çok sayıda kişi, saldırganlar yerine kadınların dar bir bölgeye hapsedileceğini ve bunun kadınlara yönelik ayrımcılık oluşturduğunu ifade etti.

New Year's Eve party in Berlin to have 'safe zone' for women https://t.co/29HgCn7Uru — BBC News (World) (@BBCWorld) 29 Aralık 2017

​İki sene önce Köln'deki yılbaşı kutlamalarında çok sayıda kadın saldırı uğramıştı. Yüzlerce kadına saldıran saldırganların 'mülteciler' olduğu iddia edilmişti. Bu iddialar, yalnızca 2015'te 1,1 milyon göçmenin gittiği Almanya'daki göçmen karşıtlığını güçlendirmişti.