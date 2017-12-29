Hollanda'da Bakan Kaya'ya destek veren Türklere dava

Savcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma sonucunda gözaltına alınan 2'si çocuk 6 kişinin şiddete başvurdukları gerekçesiyle yargılanacağı belirtildi.
Rotterdam'da başkonsolosluğa geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Bakan Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla ve polis eskortuyla Almanya'ya gitmişti.
Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşına polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti.
Rotterdam Başkonsolosluğu önünde bekleyen Türk vatandaşlarına yönelik polis müdahalesinde, en az 7 kişi yaralanmış ve 12 kişi gözaltına alınmıştı.
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