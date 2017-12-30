Mahkeme, Auschwitz Muhasebecisi’nin cezasını onadı

Nazi döneminde görevlendirildiği Auschwitz Kampı'nda 300 bin kişinin ölümüne yardım etme suçundan 15 Temmuz 2015 tarihinde 4 yıl hapis cezasına çarptırılan SS görevlisi Oskar Gröning'in avukatları, müvekkillerinin sağlık durumu nedeniyle cezaevinde bulunamayacağı yönünde temyiz başvurusunda bulundu. Ama mahkeme, suçlunun cezaevinde gereken tüm tıbbi yardımı alabileceğine karar verdi.

Kampa gelen Yahudilerin özel eşyalarını topladığı için ‘Auschwitz Muhasebecisi' olarak adlandırılan Gröning'in suçunun adam öldürmeyi kapsamadığı ileri sürülse de, Gröning Nazi rejiminin bir parçası olarak cezalandırılmıştı.

Kampa gelenlerin ‘çalışabilecek durumdakiler' ve ‘doğrudan gaz odasına gönderilecekler' olarak ayrılmasında da görev aldığını itiraf eden Gröning, 1944 yılında 21 yaşındayken Auschwitz Kampı'nda üç ay çalışmıştı.