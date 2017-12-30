Ukrayna'da rehin alınan 11 kişinin tamamı kurtarıldı, saldırgan tutuklandı

Ukrayna'nın Harkov şehrinde, üzerinde patlayıcı olduğunu söyleyen bir kişi, bir posta ofisinde 11 kişiyi rehin aldı. Rehinelerin tamamının kurtarıldığı öğrenildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, yaptığı açıklamada tüm rehinelerin kurtarıldığını, saldırganın ise tutuklandığını söyledi. Poroşenko, Ukrayna Polisine de çabaları için takdirlerini iletti.

Вокруг здания Укрпочты выставили авто КОРДа, скорые и пожарные. На случай возможного взрыва в #Харьков. pic.twitter.com/nyKrCCxzoW — Корень в квадрате (@korenvkvadrate) 30 Aralık 2017

​Bir süre önce, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Poroşenko'yu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu beş rehinenin serbest bırakıldığı, diğer rehinelerin ise postanede tutulmaya devam edildiği konusunda bilgilendirmişti.

Пишу о заложниках в здании Укрпочты в #Харьков то, что вижу. Могу ошибаться. Только визуал. Копы немногословны. pic.twitter.com/VWnguGmR3v — Корень в квадрате (@korenvkvadrate) 30 Aralık 2017

​Basında çıkan haberlere göre, olayın polise intikal etmesi bir polis memurunun eşi olan postane çalışanının telefonu üzerine gerçekleşti. Postaneye bir kişinin soygun amacıyla girdiği bilgisini alan polisler harekete geçti.

Saldırganın saldırıyı hangi sebeple gerçekleştirdiği ya da herhangi bir uyuşturucu madde etkisi altında olup olmadığı henüz bilinmiyor.