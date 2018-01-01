Londra'da yeni yıl arifesinde bıçaklı saldırılar: 4 ölü

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni yıl arifesinde birbiriyle bağlantısız saldırılarda 4 genç bıçaklanarak öldürüldü. Yaralı olarak kurtulan 5. kişinin ise sağlık durumu kritik.

Londra polisi dün gece yaşanan saldırılarla ilgili olarak 4 ayrı cinayet soruşturması başlattığını dyurdu.

Londra'nın kuzeyindeki Enfield'da bıçaklanan 18 yaşındaki bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, bu olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı.

Bu olaydan önce ise West Ham bölgesinde 20 yaşındaki bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. 17 yaşındaki bir kişi de Londra'nın güneyindeki Tulse Hill'de bıçakla öldürüldü.

Bugün sabahın erken saatlerinde ise Londra merkezindeki Old Street'de 20 yaşındaki bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Aynı olayda yine 20'li yaşlardaki bir kişi yaralandı. Yaralının durumunun kritik olduğu belirtildi.

LONDRA'DA 2017'DE YAŞANAN BIÇAKLI SALDIRILARDA EN AZ 80 KİŞİ ÖLDÜ

Londra'da 2017 yılının Mart ayına kadar 12.100 bıçaklı saldırı oldu, 4400 kişi bu saldırılarda yaralandı.

Yıl sonuna kadar olan bıçaklı saldırılarda ise en az 80 kişi hayatını kaybetti. Bunların yarısı 25 yaşının altındaydı.