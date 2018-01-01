Papa: 2017 savaşlar, ölümler ve yalanlarla bozuldu

Vatikan'daki Aziz Peter Bazilikası'ndaki ayinde konuşan Papa, insanlığın 2017 yılını "ölümler, yalanlar ve adaletsizliklerle boşa harcadığını ve yaraladığını" söyledi.
© REUTERS/ Alessandro Bianchi
Papa, "Tanrı huzurunda, kardeşlerimiz ve insanlık için yaptıklarımızın sorumluluğunu almalıyız" dedi.
Geçtiğimiz ay Myanmar'ı ziyaret eden Papa, Rohingyalı Müslümanların bölgede yaşadığı drama dikkat çekmişti.
Kuzey Kore ve Batı arasında yükselen nükleer gerginliğe dair endişelerini dile getiren Papa, eylül ayında gerçekleştirdiği seyahatle Kolombiya'daki barış sürecine destek olmaya çalışmış ve ABD Başkanı Donald Trump'ı iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye çağırmıştı.
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