Almanya'daki yılbaşı kutlamalarında 2 kişi öldü

Brandenburg polisi, havai fişek kazası nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.
Flecken-Zechlin kasabasında 11 yaşında bir çocuğun havai fişeğin yüzüne isabet etmesi nedeniyle ağır yaralandığı, Thüringen eyaletinde ise 14 yaşındaki çocuğun kalabalıkta kim tarafından atıldığı tespit edilemeyen havai fişekle gözünden yaralandığı ifade edildi.
Salzgitter şehrinde ise göçmen kızın göğsünden vurulduğu, yapılan ameliyat sonrası hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Öte yandan, ülkenin bazı büyük kentlerindeki kutlamalarda çok sayıda kadının tacize uğradı öne sürüldü.
Köln'de en az 9, Berlin'de ise 10 kadının cinsel tacize uğradığı, Hamburg ve Münih gibi kentlerde de az sayıda cinsel taciz vakasının yaşandığı belirtildi.
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