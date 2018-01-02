Polonya yineledi: Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sığınmacı kabul etmeyeceğiz

Avrupa Birliği içerisinde derin görüş ayrılıklarına neden olan göçmen politikası hakkındaki tartışmalarda Polonya geri adım atmıyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Varşova'nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sığınmacı kabul etmemek doğrultusundaki yaklaşımını sürdüreceğini söyledi. Morawiecki, ülkesinin Ukrayna'dan çok sayıda sığınmacıyı kabul ettiğini sözlerine ekledi.

Bir televizyon kanalına konuşan Morawiecki, iki yıl önceki seçimlerden önce iktidar partisi tarafından oluşturulan tutumun devam edeceğini açıkladı.

Diğer yandan Polonya Başbakanı, ülkesinin Avrupa Birliği'nin doğu sınırlarında gerilimi azaltmak üzere aktif bir çaba gösterdiğini belirtti. Morawiecki, Ukrayna'dan yüzbinlerce göçmeni kabul ettiklerini hatırlattı.

Polonya, Doğu Avrupa'daki birkaç ülkeyle birlikte, Avrupa Birliği içerisinde sığınmacıların ülkelere dağıtılmasına ilişkin AB yönetiminden gelen önerilere muhalefet ediyor.

Avrupa Komisyonu, göçmenlere ilişkin kararlara uygun davranmamakla eleştirdiği Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti hakkında AB Adalet Divanı'na başvuruda bulunmuştu.