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    Angela Merkel Martin Schulz

    Almanya'da 100 gündür hükümet kurulamadı

    © REUTERS/ Fabrizio Bensch
    Avrupa
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    Almanya'da genel seçim düzenlenmesinin üzerinden 100 gün geçti ama hala hükümet kurulamadı. CDU-CSU-SPD arasında bu hafta başlayacak pazarlıklardan büyük koalisyon çıkmayabileceği konuşuluyor. Anketlere göre yeniden büyük koalisyon kurulmasına halktan da destek yok.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS/ Hannibal Hanschke
    Hükümet arayışındaki Almanya için 5 formül
    Almanya'da genel seçim düzenlenmesinin üzerinden 100 gün geçti ama hala koalisyon hükümeti kurulamadı. En çok satan gazete Bild, 'Seçim çılgınlığı: 100 gündür hükümetsiz' başlıklı haberinde Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU), CDU'nun kardeş partisi Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) büyük koalisyon görüşmelerine bu hafta başlayacağını, ama CSU ile SPD arasında gerilimin hüküm sürdüğünü belirtti.

    CSU-SPD ARASINDA SIĞINMACI KRİZİ

    Almanya'da 100 gün hükümet kurulamadığı dönemleri ancak çok yaşlıların hatırlayabileceğini belirten Bild, sığınmacılara karşı sert politikalar uygulanmasını isteyen CSU lideri Horst Seehofer ile buna karşı çıkan SPD lideri Martin Schulz arasında 3 Ocak'ta yapılacak görüşmede gerilimin tavan yapabileceği uyarısını yaptı. Bavyera eyalet seçimleri yaklaştığından Seehofer'in şahinlikten geri adım atması beklenmiyor. Ardından Merkel, Seehofer ve Schulz arasındaki nabız yoklama görüşmeleri 7 Ocak'ta başlayıp 12 Ocak'a dek devam edecek.

    SPD Genel Başkanı Martin Schulz, partisinin kongresinde
    © REUTERS/ Fabrizio Bensch
    Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, koalisyona yeşil ışık yaktı
    HALK BEZMİŞ VAZİYETTE

    Ama bu görüşmelerden 'büyük koalisyon' (GroKo) çıkıp çıkmayacağı meçhul. Anketler de GroKo'ya coşkulu bir halk desteği olmadığını ortaya koyuyor.

    BÜYÜK KOALİSYON İLE YENİDEN SEÇİM BAŞA BAŞ

    Bild için INSA'nın 21-22 Aralık'ta 1021 yurttaşla yaptığı ankete göre katılımcıların yüzde 32.1'i yeniden 'büyük koalisyon' kurulmasından yana, yüzde 30.3'ü tekrar seçimlere gidilmesini istiyor. CDU liderliğinde azınlık hükümeti kurulmasına yüzde 20.2, CDU'suz azınlık hükümeti kurulmasına ise yüzde 7.5 oranında destek çıktı. Yüzde 10 ise tüm ihtimalleri ''Bilmiyorum'' diye cevapladı ya da hiç cevaplamadı.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS/ Fabrizio Bensch
    Almanya'da koalisyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı
    ALMANYA İÇİN İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER YÜZDE 30

    ''Büyük koalisyonun Almanya için iyi olduğuna inanıyor musunuz'' sorusuna yüzde 48.6 'Hayır', yüzde 30.4 'Evet' yanıtını verirken yüzde 20'ye yakını 'Bilmiyorum' dedi, ya da hiç yanıtlamadı.

    'MERKEL AZINLIK HÜKÜMETİNE HAZIRLANSA İYİ OLUR'

    SPD Genel Başkan Yardımcısı Thorsten Schäfer-Gümbel, Hür Demokratlar ve Yeşiller ile 'Jamaika koalisyonu' kurmayı başaramayan CDU/CSU'nun SPD'ye muhtaç tarafken tehditlerle gelmesinin yakışık almadığını, CDU/CSU'nun büyük koalisyon istiyorsa SPD'yi memnun edecek taraf olduğunu artık idrak etmesi gerektiğini söyledi. Schäfer-Gümbel ''Başbakan Merkel kabul etmek istemese bile azınlık hükümeti güçlü bir ihtimaldir'' dedi. Bild, böyle bir ihtilaf durumunda seçimden 200 gün sonra Almanya'nın hala hükümet kuramamış halde olabileceği uyarısı yaptı.

     

     

    Etiketler:
    SPD, CSU, CDU, Angela Merkel, Martin Schulz, Horst Seehofer, Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
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