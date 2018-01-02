Yılbaşında kadın polise saldırı, Fransa'da infial yarattı

Fransa'nın başkenti Paris'te gençlerin polise saldırması büyük tepki çekti. Bir varoşta bir grup genç, kadın polisi yerde kıyasıya tekmeleyip görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Macron ''Polisi linç ederek suç işleyenler bulunup cezalandırılacak'' dedi.

Police woman almost lynched in Paris migrant suburb. The other officer was also brutally attacked pic.twitter.com/flP6QEFOi3 — Voice of Europe 🎆 (@V_of_Europe) 2 Ocak 2018

Fransa 2015'te IŞİD bağlantılı terör saldırıları sebebiyle ilan edilen OHAL'den çıkmış vaziyette yeni yıla girerken başkent Paris'te gençlerin polise saldırması büyük tepki çekti. Kavga çıktığı ihbarı üzerine Champigny-sur-Marne isimli banliyöde verilen yılbaşı partisine giden biri kadın iki polis, bir grup gencin saldırısına uğradı. Gençler saldırıyı videoya çekip sosyal medyada da paylaştı.

TABANCAYI ÇIKARDI AMA ATEŞLEMEDİ

​Videoda saldırıya uğrayan polislerin gaz sıkması, kalabalığı dağıtmaya yetmedi. Grubun, yere ittikleri kadın polisi bez bebek gibi üzerinde tepinip tekmelemesinin görüntüleri Fransızları şoke etti. Üstü olan erkek polis de o kadar şiddetli dövüldü ki, bir noktada tabancasını kılıfından çıkardı. Ama ateşlemedi.

Paris: People stood by and filmed as police officer was kicked & stomped repeatedly on the floor 😱 #Terrorism @warriors_mom https://t.co/KXQgAgr5pZ — Tamara Davis 🇺🇸 (@warriors_mom) 2 Ocak 2018

© REUTERS/ Charles Platiau Paris’te Macron’un reformları protesto edildi

Yardıma gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan polislerden kadın olanına bir haftalık, erkek olanına 10 günlük rapor verildi. Polis aracı da saldırganlar tarafından kullanılmaz hale getirildi. Fransızlar daha bu olayın şokunu yaşarken Paris'in Aulnay-sous-Bois isimli banliyösünden pazartesi günü bir scooter hırsızlığını soruşturan polisin dövüldüğü haberi geldi.

'KUVVET YASAYI DESTEKLEYECEK'

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ''31 Aralık gecesi görev başındaki polisleri alçakça ve kriminel şekilde linç ederek suç işleyenler bulunup cezalandırılacak. Kuvvet yasayı destekleyecek. Polisi onurlandırıyoruz ve böylesine alçakça şekilde saldırıya uğrayan tüm memurları destekliyoruz'' açıklamasını yaptı. İlk etapta vandallıktan iki kişi gözaltına alındı, ama polise saldırıdan tutuklama olmadı.

© AFP 2017/ PATRICK KOVARIK Paris'te devriye gezen askere bıçaklı saldırı

Varoş gençliğinin her bayram ya da her etkinlikte 'geleneksel' şekilde araç yakması ise bu kez polise saldırı haberlerinin yanında fazla gündem olmadı. Yılbaşı kutlamaları sırasında Fransa çapında 1031 araç ateşe verildi. Geçen yıl bu sayı 935'ti. Gözaltına alınanların sayısı da 456'dan 510'a çıktı.

Security was tight in #Paris and other French cities on #NewYearEve2018, with some 99,000 soldiers and police officers on patrol. In Paris, hundreds of thousands of revelers swamped #ChampsElysees Avenue to see fireworks and pyrotechnics display at #ArcDeTriomphe. pic.twitter.com/Bak0cPkGl2 — China Xinhua News (@XHNews) 2 Ocak 2018

​'ŞİDDET TOPLUMU DEVAM EDEMEZ'

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, polise saldırıyı 'kabul edilemez' diye niteleyip ''Bu şiddet toplumu böyle devam edemez. Durdurulması zorunlu'' dedi. 'Yoksul gettolarda yaşamların düzeltilmesi için reformlar gerektiğini' ifade eden Collomb, ''Bu semtler değişmek zorunda'' dedi. Bu kapsamda yeni sosyal projeler ve polis reformu yolda.