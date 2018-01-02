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    Paris Şanzelize yılbaşı kutlaması

    Yılbaşında kadın polise saldırı, Fransa'da infial yarattı

    © REUTERS/ Phili[p[e Wojazer
    Avrupa
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    Fransa'nın başkenti Paris'te gençlerin polise saldırması büyük tepki çekti. Bir varoşta bir grup genç, kadın polisi yerde kıyasıya tekmeleyip görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Macron ''Polisi linç ederek suç işleyenler bulunup cezalandırılacak'' dedi.

    Fransa polisi
    © REUTERS/ Gonzalo Fuentes
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    Fransa 2015'te IŞİD bağlantılı terör saldırıları sebebiyle ilan edilen OHAL'den çıkmış vaziyette yeni yıla girerken başkent Paris'te gençlerin polise saldırması büyük tepki çekti. Kavga çıktığı ihbarı üzerine Champigny-sur-Marne isimli banliyöde verilen yılbaşı partisine giden biri kadın iki polis, bir grup gencin saldırısına uğradı. Gençler saldırıyı videoya çekip sosyal medyada da paylaştı.

    TABANCAYI ÇIKARDI AMA ATEŞLEMEDİ

    ​Videoda saldırıya uğrayan polislerin gaz sıkması, kalabalığı dağıtmaya yetmedi. Grubun, yere ittikleri kadın polisi bez bebek gibi üzerinde tepinip tekmelemesinin görüntüleri Fransızları şoke etti. Üstü olan erkek polis de o kadar şiddetli dövüldü ki, bir noktada tabancasını kılıfından çıkardı. Ama ateşlemedi.

    Paris’te Macron’un reformları protesto edildi
    © REUTERS/ Charles Platiau
    Paris’te Macron’un reformları protesto edildi
    ​HASTANEDEN 10 GÜNLÜK RAPOR

    Yardıma gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan polislerden kadın olanına bir haftalık, erkek olanına 10 günlük rapor verildi. Polis aracı da saldırganlar tarafından kullanılmaz hale getirildi. Fransızlar daha bu olayın şokunu yaşarken Paris'in Aulnay-sous-Bois isimli banliyösünden pazartesi günü bir scooter hırsızlığını soruşturan polisin dövüldüğü haberi geldi.

    'KUVVET YASAYI DESTEKLEYECEK'

    Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ''31 Aralık gecesi görev başındaki polisleri alçakça ve kriminel şekilde linç ederek suç işleyenler bulunup cezalandırılacak. Kuvvet yasayı destekleyecek. Polisi onurlandırıyoruz ve böylesine alçakça şekilde saldırıya uğrayan tüm memurları destekliyoruz'' açıklamasını yaptı. İlk etapta vandallıktan iki kişi gözaltına alındı, ama polise saldırıdan tutuklama olmadı.

    A picture taken on November 28, 2012 of a train arriving at the Arts et Métiers metro station in Paris
    © AFP 2017/ PATRICK KOVARIK
    Paris'te devriye gezen askere bıçaklı saldırı
    1031 ARAÇ YAKILDI

    Varoş gençliğinin her bayram ya da her etkinlikte 'geleneksel' şekilde araç yakması ise bu kez polise saldırı haberlerinin yanında fazla gündem olmadı. Yılbaşı kutlamaları sırasında Fransa çapında 1031 araç ateşe verildi. Geçen yıl bu sayı 935'ti. Gözaltına alınanların sayısı da 456'dan 510'a çıktı.

    ​'ŞİDDET TOPLUMU DEVAM EDEMEZ'

    İçişleri Bakanı Gerard Collomb, polise saldırıyı 'kabul edilemez' diye niteleyip ''Bu şiddet toplumu böyle devam edemez. Durdurulması zorunlu'' dedi. 'Yoksul gettolarda yaşamların düzeltilmesi için reformlar gerektiğini' ifade eden Collomb, ''Bu semtler değişmek zorunda'' dedi. Bu kapsamda yeni sosyal projeler ve polis reformu yolda.

     

    Etiketler:
    kadın polise saldırı, yılbaşı, Gerard Collomb, Emmanuel Macron, Paris, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
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