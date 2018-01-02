Fransa Dışişleri'nden İran açıklaması: Endişe verici

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'daki protestolara ilişkin bir açıklama yaparak çok sayıda kişinin gözaltına alınmış olmasının endişe verici olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransız yetkililerin İran'daki protestoları yakından takip ettiği ve özgür bir şekilde gösteri yapmanın temel bir hak olduğunu belirtildi ve 'gözaltılar ve mağduriyetler endişe verici' ifadesini kullandı.

Açıklamada, Fransa'nın İran hükümetiyle görüşmelerinde, protestolar ve insan hakları konularının en önde yer alacağı kaydedildi.

Ülkede 6 gündür devam eden hükümet karşıtı eylemlerde ölü sayısı 20'ye ulaşmıştı. Bazı haber ajansları ise ülkedeki ölü sayısının 20'den fazla olduğunu belirtiyor.