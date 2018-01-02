Almanya'da aşırı sağcı parti, sosyal medya savaşında

Almanya için Alternatif Genel Başkan Yardımcısı Beatrix von Storch, Köln polisini yılbaşında Arapça mesaj attığı için eleştirmeyi Müslüman karşıtlığına vardırınca sosyal medya hesapları bir süre kapatıldı. Hakkında yüzlerce suç duyurusunda bulunuldu. Ama ifade özgürlüğü tartışması da başladı.

Almanya'da 'Naziler' diye nitelenmesine yol açan bir kampanyayla genel seçimden üçüncü parti çıkan Almanya için Alternatif'in (AfD) Genel Başkan Yardımcısı Beatrix von Storch, yılbaşında Twitter'dan yaptığı paylaşımla şimşekleri üzerine çekerken hakkında savcılığa yüzlerce suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda bulunanlardan biri de Köln Polis Teşkilatı. Bunun üzerine Köln Başsavcılığı önsoruşturma açtı.

DÖRT DİLLİ POLİS

Köln polisi Twitter hesabından yılbaşı kutlamaları hakkında Arapça dahil dört dilde paylaşımlarda bulunarak halkı bilgilendirdi.

#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen

تتمنى الشرطة في كولن لجميع الناس في منطقة كولن وليفركوزن والمدن الأخرى إحتفالاً سعيداً بعام 2018 الجديد.

https://t.co/G5erMWFNQyرأس السنة 2017 ـ لمزيد المعلومات: # pic.twitter.com/BGxs4Kew7K — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 31 Aralık 2017

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Buna tepki gösteren Beatrix von Storch, "Bu ülkede neler oluyor? Neden Kuzey Ren Vestfalya polisinin resmi internet sayfası Arapça tweet atıyor? Barbar, Müslüman, toplu halde tecavüz eden erkek gürühun gönlünü almak için mi?" diye tweet attı.

© REUTERS/ Wolfgang Rattay Köln'deki kadınlar karnavalında cinsel taciz: 190 gözaltı

Almanya'da yeni yılla birlikte sosyal medya sitelerini yasadışı içerik, nefret söylemi ve sahte haberleri hızla silmek, aksi takdirde 50 milyon euro ceza ödemek zorunda bırakan bir yasan yürürlüğe girdi. Yasa uyarunca bu mesajı silen Twitter, AfD Genel Başkan Yardımcısı'nın hesabına erişimi 12 saat boyunca engellerken 'nefret söylemi yayılarak sitenin kurallarının ihlal edildiği' açıklamasını getirdi.

Nach Tweet über „die barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden“: Twitter sperrt AfD-Fraktionsvize Beatrix von Storch. pic.twitter.com/NeEhNO8CYH — Andreas Kynast (@andikynast) 1 Ocak 2018

​'HALKI NEFRETE KIŞKIRTMAK'

Von Storch Facebook'ta aynı mesajı paylaşınca da engelleme geldi. Facebook, mesajın üzerine ''Bu içeriğe erişimi Alman Ceza Yasası'nın halkı nefrete kışkırtmakla ilgili 130. maddesine dayanarak engelledik'' açıklamasını koydu.

© REUTERS/ Wolfgang Rattay Köln’deki toplu taciz tecavüzün tanımını değiştirdi

Bunun üzerine her iki sosyal medya hesabını 'ifade özgürlüğünü engellemekle' suçlayan, 'Almanya'da hukuk devletinin bittiğini' iddia eden AfD Genel Başkan Yardımcısı, Facebook'ta yeni bir paylaşımla eski mesajını tekrarlayıp söyleminde ısrar etti: ''Herkesin barbar olan herkese Müslüman da olsa barbar diyebildiği özgür bir ülkede iyi yeni yıllar!! (Devlet artık başka türlü koruyamadığından Alman kadınlar için koruma bölgeleri oluşturulmasını zorunlu kılan barbarları kast ediyorum.)

WEIDEL'E DE SORUŞTURMA

Partisinden von Storch'a tam destek geldi. AfD Meclis Grup Başkanı Alice Weidel, Almanya'da resmi dil Almanca olmasına rağmen polisin Arapça iletişim kurmasını eleştirirken 'tecavüz edip dayak atan ve bıçaklayan göçmen çetelerinden' söz etti. Bunun üzerine Köln Başsavcılığı Alice Weidel'i de önsoruşturma kapsamına aldı. AfD, Alman hükümetinin 'İran'da savunduğu ifade özgürlüğüne Almanya'da baskı uyguladığını' iddia etti.

​ © REUTERS/ Wolfgang Rattay Köln'de bir yeni yıla daha taciz skandalıyla girmemek için yüzlerce Kuzey Afrikalı'ya yakın takip

AfD Genel Başkanı Alexander Gauland, Almanya'da ifade özgürlüğünün tehlikeye girdiğini, SPD'li Adalet Bakanı Heiko Maas'ın çıkardığı sosyal medya yasasının sansür yasası olduğunu ve yeni yılın ilk gününden etkisini gösterdiğini ileri sürüp ''Bu Stasi yöntemleri bana eski Doğu Almanya'yı (DDR) hatırlatıyor'' dedi. Kendisi Facebook ve Twitter'da aktif olmayan Gauland, bununla birlikte tüm sosyal medya kullanıcılarına milletvekili von Storch'un silinen mesajını defalarca ve defalarca paylaşmaları çağrısı yaptı.