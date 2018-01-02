Kayıt
23:51 02 Ocak 2018
Ankara0°C
İstanbul+ 12°C
Canlı Yayın
    Arama
    Beatrix von Storch

    Almanya'da aşırı sağcı parti, sosyal medya savaşında

    © REUTERS/ Hannibal Hanschke
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Almanya için Alternatif Genel Başkan Yardımcısı Beatrix von Storch, Köln polisini yılbaşında Arapça mesaj attığı için eleştirmeyi Müslüman karşıtlığına vardırınca sosyal medya hesapları bir süre kapatıldı. Hakkında yüzlerce suç duyurusunda bulunuldu. Ama ifade özgürlüğü tartışması da başladı.

    Almanya
    © REUTERS/ Wolfgang Rattay
    Köln’de taciz vakası 500’ü aştı, göçmen avı başladı
    Almanya'da 'Naziler' diye nitelenmesine yol açan bir kampanyayla genel seçimden üçüncü parti çıkan Almanya için Alternatif'in (AfD) Genel Başkan Yardımcısı Beatrix von Storch, yılbaşında Twitter'dan yaptığı paylaşımla şimşekleri üzerine çekerken hakkında savcılığa yüzlerce suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda bulunanlardan biri de Köln Polis Teşkilatı. Bunun üzerine Köln Başsavcılığı önsoruşturma açtı.

    DÖRT DİLLİ POLİS

    Köln polisi Twitter hesabından yılbaşı kutlamaları hakkında Arapça dahil dört dilde paylaşımlarda bulunarak halkı bilgilendirdi.

    Buna tepki gösteren Beatrix von Storch, "Bu ülkede neler oluyor? Neden Kuzey Ren Vestfalya polisinin resmi internet sayfası Arapça tweet atıyor? Barbar, Müslüman, toplu halde tecavüz eden erkek gürühun gönlünü almak için mi?" diye tweet attı.

    Köln'deki kadınlar karnavalında cinsel taciz
    © REUTERS/ Wolfgang Rattay
    Köln'deki kadınlar karnavalında cinsel taciz: 190 gözaltı
    'NEFRET SÖYLEMİ'

    Almanya'da yeni yılla birlikte sosyal medya sitelerini yasadışı içerik, nefret söylemi ve sahte haberleri hızla silmek, aksi takdirde 50 milyon euro ceza ödemek zorunda bırakan bir yasan yürürlüğe girdi. Yasa uyarunca bu mesajı silen Twitter, AfD Genel Başkan Yardımcısı'nın hesabına erişimi 12 saat boyunca engellerken 'nefret söylemi yayılarak sitenin kurallarının ihlal edildiği' açıklamasını getirdi.

    ​'HALKI NEFRETE KIŞKIRTMAK'

    Von Storch Facebook'ta aynı mesajı paylaşınca da engelleme geldi. Facebook, mesajın üzerine ''Bu içeriğe erişimi Alman Ceza Yasası'nın halkı nefrete kışkırtmakla ilgili 130. maddesine dayanarak engelledik'' açıklamasını koydu. 

    Köln'de taciz protestosu
    © REUTERS/ Wolfgang Rattay
    Köln’deki toplu taciz tecavüzün tanımını değiştirdi
    'HUKUK DEVLETİ BİTTİ'

    Bunun üzerine her iki sosyal medya hesabını 'ifade özgürlüğünü engellemekle' suçlayan, 'Almanya'da hukuk devletinin bittiğini' iddia eden AfD Genel Başkan Yardımcısı, Facebook'ta yeni bir paylaşımla eski mesajını tekrarlayıp söyleminde ısrar etti: ''Herkesin barbar olan herkese Müslüman da olsa barbar diyebildiği özgür bir ülkede iyi yeni yıllar!! (Devlet artık başka türlü koruyamadığından Alman kadınlar için koruma bölgeleri oluşturulmasını zorunlu kılan barbarları kast ediyorum.)

    WEIDEL'E DE SORUŞTURMA

    Partisinden von Storch'a tam destek geldi. AfD Meclis Grup Başkanı Alice Weidel, Almanya'da resmi dil Almanca olmasına rağmen polisin Arapça iletişim kurmasını eleştirirken 'tecavüz edip dayak atan ve bıçaklayan göçmen çetelerinden' söz etti. Bunun üzerine Köln Başsavcılığı Alice Weidel'i de önsoruşturma kapsamına aldı. AfD, Alman hükümetinin 'İran'da savunduğu ifade özgürlüğüne Almanya'da baskı uyguladığını' iddia etti.

    Köln'deki yeni yıl kutlamalarında olağanüstü önlem
    © REUTERS/ Wolfgang Rattay
    Köln'de bir yeni yıla daha taciz skandalıyla girmemek için yüzlerce Kuzey Afrikalı'ya yakın takip
    'STASI YÖNTEMLERİYLE ESKİ DOĞU ALMANYA'YA DÖNDÜK'

    AfD Genel Başkanı Alexander Gauland, Almanya'da ifade özgürlüğünün tehlikeye girdiğini, SPD'li Adalet Bakanı Heiko Maas'ın çıkardığı sosyal medya yasasının sansür yasası olduğunu ve yeni yılın ilk gününden etkisini gösterdiğini ileri sürüp ''Bu Stasi yöntemleri bana eski Doğu Almanya'yı (DDR) hatırlatıyor'' dedi. Kendisi Facebook ve Twitter'da aktif olmayan Gauland, bununla birlikte tüm sosyal medya kullanıcılarına milletvekili von Storch'un silinen mesajını defalarca ve defalarca paylaşmaları çağrısı yaptı.

    Etiketler:
    Arapça, Müslüman, Almanya için Alternatif Partisi (AfD), Alice Weidel, Alexander Gauland, Beatrix von Storch, Almanya Demokratik Cumhuriyeti, Köln
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Dallas Cowboys takımının ponpon kızları, Arlington’da ulusal Amerikan futbolu ligi kapsamında Seattle Seahawk takımına karşı oynanan maç arasında gösteride.
    Kar kızları ve Noel anneler tüm dünyada güzellikleriyle göz doldurdu
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam