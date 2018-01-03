Fransa her cezaevi koğuşuna sabit telefon koymayı planlıyor

Fransa cezaevlerine yasadışı olarak cep telefonu sokulmasının önüne geçmek ve hükümlülerin rehabilitasyonunu arttırmak amacıyla cezaevlerindeki her koğuşa sabit telefon hattı bağlamayı planlıyor.

Fransa Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada her cezaevi koğuşuna sabit telefon hattı uygulamasının 2016'dan beri bir hapishanede denendiği ve sonuçların olumlu olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre ülkenin kuzeyindeki Montmedy cezaevindeki her koğuşa Temmuz 2016'da sabit telefon hattı bağlandı.

Deney sonucunda aramalarda bulunan kaçak cep telefonu sayısı 2016'nın ilk 6 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 oranında azaldı.

Toplam 70.000 tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Fransa'daki cezaevlerinde yapılan aramalarda 2017'nin ilk 6 ayında 19.000 adet telefon ve telefon aksesuarı ele geçirildi.

© AFP 2017/ ALAIN JOCARD Fransa'daki bir cezaevinde el konan cep telefonları

'AİLEVİ BAĞLARINI KORUYARAK SİVİL HAYATA YENİDEN ENTEGRASYONLARINA YARDIM EDİYOR'

Bakanlık yeni uygulama ile amaçlarının kaçak cep telefonu sokma olaylarının önüne geçmek olduğunu belirterek "Bu aynı zamanda tutukluların ailevi bağlarını koruyarak sivil hayata yeniden entegrasyonlarına yardım ediyor" açıklaması yaptı.

Bakanlık açıklamasının devamında "Cezaevlerinde telefon kulübeleri var ancak tutuklulara personelin eşlik etmesi gerekiyor. Bu da zaman ve uygunluk gerektiriyor. Durum karışıyor" diyen bakanlık "Sabit telefonlar cezaevi içindeki gerginlikleri azalttı" ifadelerine yer verdi.

CGT cezaevi sendikasının Başkanı Christopher Dorangeville de "Bazen bir tutuklunun önünde 4 kişilik telefon sırası oluyor. Sıra kendisine geldiğinde koğuşuna dönme zamanı gelmiş olabiliyor. İşler o durumda gerginleşiyor" dedi.

TELEFONUN ÜCRETİ FAZLA BULUNDU

Yeni uygulama hayata geçerse tutuklular önceden belirledikleri ve cezaevi yönetimine verdikleri 4 adet telefon numarasını istedikleri zaman koğuştaki sabit hatları kullanarak arayabilecek.

Le Monde gazetesi ülkedeki telekomünikasyon operatörlerinin Fransa'daki 178 cezaevindeki 50.000 koğuşa sabit hat bağlanması için tekliflerini ilerleyen günlerde bakanlığa ileteceğini katerdı.

Buna göre kurulum ücretlerini karşılayacak olan şirketler masraflarını tutukluların yaptığı aramalardan karşılayacak.

Ancak aramaların ücretlendirilmesi konusunda tartışmalar sürüyor.

Bakanlığın planını olumlu karşılayan Uluslararası Cezaevi Gözlemevi adlı sivil toplum kuruluşundan Francois Bes "Sorun konuşmanın yüksek ücreti. Şu anda bir aramanın dakikası 80 euro cent (Yaklaşık 1 dolar)" dedi.

Montmedy'deki cezaevinde dakikalık ücretin 65 euro cent'e düşürülmesine rağmen bu rakamın da tutuklularca fazla bulunduğu belirtildi.

GARDİYANLAR ARASINDA DA TARTIŞMA YARATTI

Uygulama gardiyanlar arasında da tartışma yarattı. Ülkenin en büyük gardiyan sendikası olan Ufap-Unsa Adalet Sendikası'ndan Jean-Francois Forget bir koğuşta çok sayıda tutuklu olabileceğini ve telefon için kavga yaşanabileceğine işaret ederek "Telefona erişim için kavga çıkarsa bununla nasıl mücadele edeceğiz" diye sordu.